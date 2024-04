Comment traverser la moitié de l'Europe en stop ?

Quand on dit auto-stop, tout le monde pense au fameux pouce levé . Mais les temps changent. Un morceau de papier qui indique la destination que tu dois atteindre est beaucoup plus efficace. Les auto-stoppeurs appellent cela un "un tracker " dans leur jargon, et une feuille A4 ou même un carton de boîte à chaussures feront l'affaire. Mais le plus important, c'est d'avoir un bon marqueur . Gardez-le donc toujours sur vous !