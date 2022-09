Capture Point : prendre des photos qui claquent sur Horizon Forbidden West

Si l’on vient de te demander d’appliquer les règles du réel au virtuel, on va maintenant te dire de… profiter du virtuel. Parce que, oui, Horizon Forbidden West t’offre quand même un peu plus de possibilités que tes collines perdues dans la Creuse (force à vous mes creusois). On t’a déjà dit que le mode Photo te permet de choisir l’heure de la journée et la météo, ces paramètres ne sont donc pas un problème, mais il va falloir que tu accentues la partie composition de ta photo. Réfléchis et définis bien l’élément que tu souhaites mettre en avant sur ton cliché, et, justement, profite du jeu. Un joli paysage fleuri et surplombé d’un beau coucher de soleil, c’est cool, mais… réalisable presque n’importe où sur le globe. Non, essaie plutôt d’incorporer un élément fort de Horizon Forbidden West à ta composition. Un Razoptère qui prend son envol, un Grand-cou qui habille ton arrière-plan, la chaleur d’un repas partagé autour d’un feu : tu as mille et une façons de sortir des sentiers réellement battus pour un résultat virtuellement vivant.