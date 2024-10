La toute première étape européenne du Red Bull Cerro Abajo est là !

Red Bull Genova Cerro Abajo La première édition européenne de Cerro Abajo est destinée à devenir l'événement le plus emblématique et le plus inoubliable de la scène du VTT de descente en Italie.

, le circuit de descente urbaine le plus spectaculaire et le plus extrême au monde. Les meilleurs riders de la planète vont s’affronter dans les rues de

Le choix de Gênes pour les débuts européens de l'événement n'est pas non plus une surprise : la topographie de la capitale de la Ligure semble avoir été conçue sur mesure pour mettre à l'épreuve les coureurs les plus talentueux. Chacun d'entre eux devra tout donner pour survoler les nombreux éléments du parcours, y compris les sauts et autres obstacles uniques, répartis sur une difficile descente de 2 km qui va de la montagne à la mer. Ils atteindront jusqu'à 80 km/h pour tenter de réaliser le meilleur temps.

a aidé l'équipe de production à concevoir et à construire les éléments qui ont été ajoutés au parcours. Il explique comment l'ensemble prend forme : “Construire un parcours urbain a été un véritable défi, car certains éléments sont compliqués, et la plupart des structures (il y en a 17 au total) ne seront installées qu'à la dernière minute. L'aspect le plus difficile a été le calendrier, car nous sommes au cœur d'une ville, dans des rues que nous ne pouvons occuper que pour une durée limitée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les coulisses, et nous ferons de notre mieux !”

“Cela mène ensuite à l'une des structures les plus techniques, le sharkfin, un virage coupé d'où l'on saute de 5 m sur la route en contrebas, c'est un saut très rapide et incliné. Après 300 mètres, il y a un big air, un saut droit de 12 à 14 mètres selon la vitesse à laquelle on l'atteint. Ensuite, il y a un virage à 180 degrés et une petite chute qui nous amène dans les Caruggi (le centre historique de Gênes N.D.L.R).”

