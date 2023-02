Des escaliers vertigineux, des ruelles étroites, des gros jumps et même des bâtiments traversés à Mach 2 : en matière de VTT, peu de disciplines sont aussi spectaculaires que la descente urbaine.

Parce qu'elles sont très vallonnées et moutonnent de petits quartiers situés à flanc de falaise au-dessus du centre-ville, les grandes cités sud-américaines sont naturellement faites pour accueillir ces compétitions, qui y sont d'ailleurs hyper-populaires.

01 C'est parti pour les Red Bull Cerro Abajo series

Les courses de DH Urbaine Red Bull Cerro Abajo sont organisées en Amérique du Sud depuis de nombreuses années. La plus connue ? Red Bull Valparaíso Cerro Abajo , au Chili, dont la 19ème édition aura lieu cette année.

Mais cette année, ces events VTT auparavant distincts vont former pour la première fois une véritable série d'évènements connectés. Et si Valparaíso est toujours au programme, deux contests viennent s'ajouter à lui en 2023 : Red Bull Medellín Cerro Abajo , en Columbie et Red Bull Guanajuato Cerro Abajo , au Mexique.

Red Bull Guanajato Cerro Abajo © Red Bull Guanajato Cerro Abajo Red Bull Medellin Cerro Abajo © Red Bull Medellin Cerro Abajo

Et bonne nouvelle : vous n'avez évidemment pas besoin de traverser un océan pour assister à ces compétitions uniques. Tout ça sera diffusé sur Red Bull TV, et on vous en dit plus là-dessus ci-dessous.

02

Le Red Bull Valparaíso Cerro Abajo a lieu le dimanche 12 février, il est suivi du Red Bull Medellín Cerro Abajo le samedi 4 mars et du Red Bull Guanajuato Cerro Abajo le samedi 25 mars.

Les trois courses seront diffusées en direct sur Red Bull TV et présentées par la légende de la descente urbaine Rob Warner. Ah, et par ailleurs, elles seront disponibles à la demande après la fin de chaque stream.

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo – Dimanche 12 février 2023

Vous pourrez regarder la course à partir de 17h15, heure française.

Red Bull Medellin Cerro Abajo – Samedi 4 mars 2023

Vous pourrez regarder la course à partir de 14h45, heure française.

Red Bull Guanajuato Cerro Abajo – Samedi 25 mars 2023

Vous pourrez regarder la course à partir de 10h, heure française.

03 Où ont (précisément) lieu les courses ?

Tout d'abord dans la ville chilienne de Valparaíso, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une cité portuaire dont les "barrios" perchés sur de charmantes collines sont reliés par un labyrinthe de ruelles tortueuses.

Valparaíso vu du ciel © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Red Bull Medellín Cerro Abajo a donc lieu, comme son nom l'indique, du côté de Medellín, la deuxième plus grande ville de Colombie posée dans la vallée andine d'Aburrá. Ses flancs sont donc formées par des collines saturées d'habitations.

Le grand final des séries, enfin, aura donc lieu dans le décor au style colonial du XVIe siècle de Guanajuato City. Ancienne ville minière, elle est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et ses rues à flanc de colline particulièrement étroites et escarpées.

04 À quoi ressemblent les parcours ?

S'ils s'étendent dans des villes différentes, tous ont plusieurs points communs : ils sont raides, semées de volées de marches et alternent entre lignes droites et virages serrés dans des rues étroites (vous commencez à avoir saisi le principe). Mais ce n'est pas tout : on y trouve aussi des obstacles/modules fabriqués pour l'occasion, comme des rampes en bois et des wallrides.

Prends ça, le code de la route © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Le parcours du Red Bull Valparaíso Cerro Abajo fait environ 2 km de long. Le parcours commence au sommet du Cerro Cárcel et descend jusqu'à la fontaine de Neptune de la Plaza Aníbal Pinto en passant par la place Bismarck et la rue Atahualpa. Entre autres obstacles, les riders doivent passer sur le toit d'une maison, dans les célèbres escaliers Boccaccio et à l'intérieur de l'hôtel Faro Azul.

2 minutes Le guide la piste du Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2022 Faites une visite virtuelle de la fameuse piste de descente urbaine du Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2022.

Red Bull Medellín Cerro Abajo et Red Bull Guanajuato Cerro Abajo seront quant à eux organisés sur des parcours complètement nouveaux dans ces deux villes. Qui, elles, ne découvrent pas le concept.

Plus concrètement, le tracé de Guanajuato devrait s'étendre sur 1,2 km, tandis que celui de Medellín sera un peu plus long et mettra l'endurance des riders à l'épreuve.

Si vous voulez faire une idée plus précise de ce à quoi ressemble une descente urbaine, on vous invite à regarder ce run de Pedro Burns à Red Bull Monserrate Cerro Abajo en 2022.

5 minutes Le run de Pedro Burns en POV Revivez le run de Pedro Burns lors de la course de VTT DH urbaine Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2022 à Bogotá, en Colombie.

05 Un vainqueur global sera désigné

Des points seront attribués au cours des trois courses et un titre de champion sera décerné au rider qui aura accumulé le plus de points à l'issue des series. Tout simplement.

Chaque course compte jusqu'à 25 candidats maximum et une étape de qualifications permet d'écrémer ce casting pour déterminer les finalistes. Puis chacun de ces riders fait un seul et unique run, et le plus rapide est déclaré vainqueur. Rien de sorcier, donc.

06 Qui participe ?

Ces courses étant organisées durant l'intersaison UCI, elles attirent traditionnellement des riders de classe mondiale, comme Brook Macdonald, Jackson Goldstone, Bernard Kerr ou encore Wyn Masters. Mais attendez-vous malgré tout à y voir un vaste contingent de riders continentaux, comme Pedro Ferraira, Felipe Agurto, Matias Nunez et Camilo Sánchez.

Jackson Goldstone en action à Valparaíso © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

Mais ce n'est pas tout : cette année, la légende tchèque Tomáš Slavík, double vainqueur à Valparaíso, sera de la partie lors des trois évènements. Pedro Burns, lui, roulera au moins au Chili.

07 Qui a gagné les dernières courses ?

Pedro Ferreira a remporté Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2022 après deux ans de pause (et il avait d'ailleurs déjà gagné en 2019). Tomáš Slavík, lui, a remporté deux éditions en 2017 et 2018.

9 minutes Top 3 des runs du Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2022 Regardez les run des vainqueurs du Red Bull Valparaiso Cerro Abajo, plus grande descente urbaine de VTT au monde au Chili remportée par Pedro Ferreira.

Le Red Bull Monserrate Cerro Abajo, qui avait lieu en Colombie mais ne sera pas organisé cette année, a quant à lui été remporté par les Colombiens Matthias Gutierrez (2019) et Camilo Sánchez (2022), Tomáš Slavík (2020) et le Français Adrien Loren (2021).