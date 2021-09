Red Bull Cliff Diving : destinations finales

Seulement quelques jours après une compétition record sur la côte irlandaise, l'élite du plongeon de haut vol a rendez-vous dans les Pouilles et à Polignano a Mare, en Italie, pour deux étapes consécutives qui sacreront les nouveaux champions des

, veulent à tout prix prolonger leur série de victoires sur la mer Adriatique, ils devront néanmoins se méfier d'un certain nombre de wildcards qui ont toutes leurs chances de grimper sur le podium des Red Bull Cliff Diving World Series.

et le Français

Avec seulement quatre jours entre les deux étapes, l'endurance et la force des athlètes seront rudement mises à l'épreuve lors de ces confrontations. Si les champions en titre, l'Australienne

Avec deux plongeons parfaits et un résultat record de 10 accordé par les juges jusqu'à présent, les athlètes sont en pleine forme pour la grande finale qui se déroulera à Polignano a Mare, au coeur du foyer européen de la discipline.

Avec deux plongeons parfaits et un résultat record de 10 accordé par les juges jusqu'à présent, les athlètes sont en pleine forme pour la grande finale qui se déroulera à Polignano a Mare, au coeur du foyer européen de la discipline.

Avec deux plongeons parfaits et un résultat record de 10 accordé par les juges jusqu'à présent, les athlètes sont en pleine forme pour la grande finale qui se déroulera à Polignano a Mare, au coeur du foyer européen de la discipline.