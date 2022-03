5 bonnes raisons de fêter le retour de Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving World Series The return to Lake Uri marks a significant stop …

ont beau nous avoir à nouveau livré une démonstration de force l’année dernière en remportant respectivement leur neuvième et cinquième titre, la saison qui arrive pourrait bien être l’une des plus disputées de tous les temps.

Pour patienter avant les premiers plongeons de 27 et 21 mètres (pour les dames) prévus dans quelques mois, on vous donne cinq bonnes raisons de vous réjouir de cette saison à venir.

Sur les douze saisons depuis 2009, Gary Hunt a engrangé le nombre à peine croyable de neuf victoires. Son récent déménagement en France ne semble pas avoir eu de répercussion sur les performances de celui que l’on surnommait autrefois le « Brilliant Brit ». L’année dernière a cependant démontré que l’écart entre l’athlète de 37 ans et les autres devenait de plus en plus ténu.

