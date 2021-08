Red Bull Cliff Diving : annulation de l'étape en Azerbaïdjan

à Bakou, en Azerbaïdjan, n'aura finalement pas lieu. Une décision prise par Red Bull et le Deniz Mall (l'endroit où la compétition devait être organisée) suite à l'évolution de la situation sanitaire. Nous espérons que cette décision sera comprises par toutes et tous.

Après un premier contest disputé dans un lieu inédit en France à la mi-juin et une étape d'exhibition sur l'Opéra d'Oslo, en Norvège, les World Series vont prendre la direction, fin août, de la Bosnie-Herzégovine pour la traditionnelle étape de Mostar. Puis, les 12 hommes et les 12 femmes du circuit se rendront du côté de Downpatrick Head, en Irlande. Ensuite ? Ce sera déjà l'heure des derniers plongeons et de la remise des trophées en Italie. Alors rendez-vous sur Red Bull TV pour ne rien rater de tout ça !