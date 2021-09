Red Bull Cliff Diving : une prochaine étape déterminante en Irlande ?

(Australie) et

se déplacent cette fois vers la côte nord du comté de Mayo où les eaux de l'Atlantique vont une fois de plus pousser les athlètes à leurs limites.

Après trois étapes dans les eaux agitées d'Inis Mór, et plus récemment, un passage dans la baie de Dublin, les

à effectuer depuis la falaise, les 24 plongeurs feront une démonstration de leur sport dans sa forme la plus naturelle, avant de retourner sur les plateformes artificielles pour les autres

Preda et Iffland s’imposent à Saint Raphaël sur le Red …

Red Bull Cliff Diving : Et de dix pour Rhiannan Iffland

, ce sont les champions en titre Iffland et Hunt qui dominent le classement des

La plongeuse de 29 ans a avoué qu'elle était loin de s'arrêter là et qu'elle allait tout faire pour remporter une nouvelle victoire en Irlande. Mais l'Australienne devra tout de même se méfier de ses concurrentes.

La plongeuse de 29 ans a avoué qu'elle était loin de s'arrêter là et qu'elle allait tout faire pour remporter une nouvelle victoire en Irlande. Mais l'Australienne devra tout de même se méfier de ses concurrentes.

La plongeuse de 29 ans a avoué qu'elle était loin de s'arrêter là et qu'elle allait tout faire pour remporter une nouvelle victoire en Irlande. Mais l'Australienne devra tout de même se méfier de ses concurrentes.

a fait preuve de la plus grande constance avec deux troisièmes places jusqu'à présent cette année.

et

, et la mexicaine

, et

semble obtenir ce qu'il cherchait : de la concurrence. Et ses plus grandes menaces sont deux Roumains.