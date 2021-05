Red Bull Cliff Diving : format et règles

Tours de plongeons facultatifs : Degré de difficulté (DD) non plafonné. Chaque élément de la plongée est calculé en fonction du DD indiqué dans le règlement.

Le gagnant de chaque étape est celle ou celui qui a obtenu le plus grand nombre de points après quatre plongeons.

Le degré de difficulté de chaque plongeon - également appelé DD - est calculé en fonction de la difficulté d'exécution de chaque manœuvre et de celle des transitions entre les différents éléments du saut.

Le tableau de DD a été ajusté pour les World Series 2017 en alignement avec la FINA. Il va de 2,6 (femmes) et 2,8 (hommes) pour les plongeons obligatoires à 5,6 pour les plongeons les plus complexes.

Plongeons obligatoires – le DD maximal pour un plongeon obligatoire est de 2,8 | 2,6 quel que soit le type de saut et même si le DD calculé est plus élevé.

Plongeons intermédiaires – le DD maximal pour un plongeon intermédiaire est de 3,6 | 3,4 quel que soit le type de saut et même si le DD calculé est plus élevé.

