Mais c’est sa performance lors de l’étape d’Antalya, en Turquie, qui le fait définitivement exploser aux yeux du monde. Le Britannique tente - et réussit - un incroyable “Quad Twisting Triple” (trois sauts périlleux arrière avec 4 vrilles). Ce saut, qui n’avait jamais été tenté auparavant en compétition, ne suffit pas à lui offrir la première place du podium mais l’inscrit directement dans la légende de son sport. Pas mal, pour une première année en tant que pro, non ?

Malheureusement, au moment de le réaliser “pour de vrai” lors de son troisième passage, sa réception est perturbée par une crête de vague (à retrouver à 0:56 dans la vidéo ci-dessous). Résultat : Gary se blesse au torse et à la tête et doit filer à l’hôpital. Si sa journée en Italie se termine prématurément, il parvient néanmoins à finir troisième grâce à un saut parfait durant son deuxième passage. (Pl)ouf.

