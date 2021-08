Red Bull Cliff Diving : une nouvelle étape avant la finale

Le foyer européen du

servira une nouvelle fois de décor pour la grande finale des

pour la deuxième fois depuis 2018. Située dans le sud de l'Italie, la charmante ville offre un point de décollage des plus inhabituels : les 12 hommes et 12 femmes doivent traverser un salon privé avant de se diriger vers les plateformes montées sur un rooftop à 27m et 21m au-dessus de la mer Adriatique.