Alors qu'elle avait déjà 37 points d'avance sur son adversaire la plus proche avant le dernier tour, Iffland a effectué un nouveau plongeon dans la rivière Neretva pour s'assurer non seulement une dixième victoire consécutive, mais aussi pour dépasser son propre record de points en compétition.

"Je me suis demandé si c'était un record personnel", a déclaré la quadruple championne, qui est également devenue la première femme à gagner deux fois ici. "J'arrivais aujourd'hui avec une bonne avance, donc c'était mon objectif de pousser ce score personnel au plus haut. La prochaine fois, je recommencerai."

