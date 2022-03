Red Bull Cliff Diving débarque à Paris !

Entre skills d’un autre monde, concentration hors norme et maîtrise physique, 24 hommes et femmes feront ainsi parler tout leur talent à Paris. L’un d’entre eux, Gary Hunt, plongera même à domicile pour la première fois. « C’est un rêve devenu réalité » explique le Français d’origine britannique, qui vit et s’entraîne dans la capitale depuis une dizaine d’années. « Cela prouve que tout est possible avec Red Bull, cela me rend impatient de voir quels autres endroits sympas seront possibles à l’avenir ! »