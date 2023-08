Dans l'oeil du photographe de Red Bull Cliff Diving

Japon, Pays du Soleil Levant. À Takachiho, lors de la 4ème manche des Red Bull Cliff Diving World Series 2023 , on dirait plutôt le pays du soleil intermittent, avec quelques secondes - minutes, pour les plus chanceux - d'éclaircies, entre nuages et averses.

Photographe à l'ancienne, je règle toujours mes photos manuellement et je ne pense pas avoir déjà été dans un endroit où j'ai dû changer mes expositions aussi souvent. Mais attendez, je m'emballe. Commençons l’histoire par son début...

Capturer l'ambiance

C'était en mars, une après-midi sombre en Suisse. J'observais les lourds nuages qui pesaient sur notre maison alors qu'une tempête sifflait et rugissait contre ses vieux murs. C'est à ce moment-là que le calendrier officiel des Red Bull Cliff Diving World Series 2023 a été dévoilé et, parmi les habituels spots ensoleillés comme Polignano a Mare et Mostar, un nouveau lieu a fait son apparition : Takachiho, Japon. Génial !

Spot de rêve © Dean Treml

En observant de plus près les photos du spot, je n'ai pu m'empêcher de remarquer qu'il s'agissait d'une gorge sombre, couverte d'arbres. Intrigant. Je ne recule presque jamais face à un environnement obscur, mais cette fois-ci les arbres m’ont inquiété. J'ai dit à ma femme : "Romina, ce spot à Takachiho va être un sacré défi." Elle a hoché la tête. En tant que photographe permanente de la série que nous shootons ensemble depuis 2009, elle aussi était parfaitement consciente du défi que ce lieu allait représenter.

Pour expliquer, le cliff diving, c'est des sauts d’une hauteur vertigineuse. Donc prendre des photos de près des plongeurs rend rarement justice à la hauteur et au risque impliqués. Généralement, cela ne fait qu'attirer l'attention sur des expressions faciales bizarre – et on en a déjà assez avec les portraits officiels.

Carlos Gimeno se donne à fond © Dean Treml/Red Bull Content Pool

On a besoin de photos qui montrent la grandeur du sport, illustrant un plongeur en suspension dans une position gracieuse, à plusieurs mètres au-dessus des eaux impitoyables en dessous. Pour ça, nous devons mettre le plongeur en contraste, afin que quiconque regarde la photo voie immédiatement le plongeur et comprenne. Bref, un petit être humain parmi des feuilles mouchetées restera forcément invisible, surtout si vous vous appelez Xantheia Pennisi et que vous insistez pour porter un maillot de bain vert jungle (qu'elle a heureusement changé plus tard pour un choix offrant plus de contraste).

Xantheia, tout sourire © Dean Treml

Dans les coulisses

Passons rapidement au 1er août.

Nous sommes à la gorge de Takachiho pour la première séance d'entraînement. Les plongeurs se préparent tous, rassurés par le fait que tout se passera bien. Hier, dans un sanctuaire local, ils ont vécu une cérémonie de purification.

Danse cérémonielle à Takachiho © Dean Treml Rhiannan Iffland semble impatiente de dîner © Dean Treml

Les athlètes sont impatients de découvrir ce nouveau spot unique et pittoresque. Nikita Fedotov arbore une nouvelle coiffure, la troisième ou quatrième cette année. Il a cette fois des airs de Severus Rogue, célèbre personnage de Harry Potter. Molly Carlson et Aidan Heslop prennent des selfies un peu partout. Constantin Popovici est une véritable boule d'énergie, s'étire, se muscle. Gary Hunt , lui, jongle.

Constantin Popovici s'échauffe © Dean Treml

Du côté de la production, les choses s'accélèrent également. Nous, l'équipe sociale et d'autres, nous battons tous pour l'espace dans une pièce de taille moyenne. Caméras, objectifs et autres objets de valeur sont éparpillés au milieu des ordinateurs portables, des sacs, des paniers-repas et des canettes de Red Bull...

Armée d'appareils © Dean Treml

Le vidéaste sous l'eau, 'Unterwasser Max', réalise l'un de ses strip-teases quotidiens et se prépare à enfiler sa combinaison, pendant que l'équipe web nous informe de la lenteur des vitesses de téléchargement. La température de la climatisation à l'intérieur et l'humidité extérieure font que, lorsque nous sortons, les objectifs se couvrent souvent de buée pendant cinq à dix minutes le temps qu'ils s'acclimatent.

Masquer le soleil

Nous sommes trois photographes sur cet évènement : moi, Romina, et Ricardo, un photographe portugais qui est d'habitude plus à l'aise dans la mer entouré de requins et de baleines. Il se déplaçait dans la gorge près de la zone de plongée pour shooter les sauts et les réactions. Romina était plus loin dans une petite barque, capturant des angles plus bas.

Romina en barque pour Red Bull Cliff Diving © Dean Treml

La séance d'entraînement a été à la hauteur des attentes, tant d'un point de vue photographique que mythologique. Une légende abrite ce lieu, car c'est ici qu'Amaterasu, la Déesse du Soleil, a déposé son petit-fils sur Terre pour apporter la paix et y planter du riz. Par coïncidence, Amaterasu s'est également cachée dans une grotte à proximité et a emporté le soleil avec elle, un exploit qu'elle a de nouveau réalisé ce 1er août. Lorsque le soleil disparaît pendant quelques minutes, il pleut presque tout le temps, parfois très fort. Ça n'a pas trop d'importance pour Ricardo qui est de toute façon mouillé, mais l'intensité de la pluie rend la mise au point sur de petits sujets en mouvement rapide un peu délicate.

Des conditions délicates © Dean Treml

Ce n'est pas pas l'idéal non plus pour Romina qui prend des photos en contre-plongée et qui reçoit donc les gouttes de pluie sur son objectif. Positionnée sur une barque, elle a besoin de quelqu'un pour pagayer et la faire se déplacer pendant qu'elle se concentrait sur le cadrage des photos. La coordination des rames n'est visiblement pas évidente...

Sous l'eau © Dean Treml Dans l'eau © Dean Treml

Pendant ce temps, je cherche des angles intéressants à travers les arbres et après avoir glissé et trébuché plusieurs fois, je tombe sur quelques ouvertures intéressantes dans le feuillage. J'y reviendrai le lendemain.

Mais à cause de lui pluie, le lendemain matin, de nombreuses branches et feuilles pendent à cause du poids de l'eau et comblent tous les trous présents auparavant. Imaginez un photographe secouant les branches sous la pluie pour essayer de les alléger autant que possible. Comme si la pluie ne me mouillait pas déjà assez !

Preuve de concept

Le dernier jour, il a pleut encore un petit peu, mais nous avons de meilleures éclaircies. Ricardo est le seul à rester au niveau de l'eau, Romina et moi sommes en haut, sur la plateforme et parfois autour.

Habituellement, nous prenons chacun une plateforme pour prendre des photos des athlètes pendant leurs plongeons d'échauffement. Ayant côtoyé les plongeurs si longtemps, la plupart sont généralement assez à l'aise avec notre proximité.

Puis, retour au sol. Romina va faire un tour vers les buissons pendant que je traîne sur le pont, un lieu d'effervescence, avec plusieurs caméras et personnes au travail. Daria, qui filme pour les réseaux sociaux, s'est coincée sous un trépied dans une position de yoga. Avant chaque plongeon, des tambours japonais taiko joue un rythme entraînant.

À la fin de la journée, devant nos ordinateurs, dégustant une glace au matcha, on passe en revue les photos avant de les envoyer. Elles sont superbes et nous sommes assez confiants pour dire qu'elles vont faire partie des clichés de l'année 2023. Enfin, c'est à vous d'en juger.

Arigato

Le soleil brille enfin © Dean Treml/Red Bull Content Pool

