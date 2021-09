"Cette année a été très difficile" soulignait après sa victoire et le deuxième 10 sur 10 de la compétition Gary Hunt. "Non seulement parce que nous avons été contraints de faire une pause de presque deux ans à cause de l’épidémie, mais aussi parce que le niveau s’est considérablement élevé par rapport aux années précédentes."

"La dernière fois que je suis monté sur le podium ici, c'était en 2017 et c'était pour la gagne. Aujourd'hui, je suis arrivé troisième mais pour moi, c'est comme l’emporter à nouveau", a déclaré De Rose, qui a dû se retirer de l'événement des Pouilles plus tôt cette semaine en raison d'une blessure à l'épaule.

"C'est incroyable et difficile à décrire. La motivation que les gens vous donnent est énorme. C'est un sport individuel, mais ici, avec tous ce public, je ne me sens pas seul."

"Je suis tellement fière de moi", a déclaré Iffland, 30 ans. "Hier, c'était un peu délicat de se lancer, car je savais que j’avais déjà le général en poche. Aujourd'hui, je discutais avec des amis et ils me disaient : "Vas-y, donne tout ce que tu as et fais en sorte de sourire pendant la compétition". C'est donc ce que j'ai essayé de faire et je n'arrive pas à croire que j’ai encore gagné."

