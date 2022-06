La nouvelle vague du Cliff Diving s’impose à Boston !

et met fin à la série de 13 victoires de l'Australienne. Avant le quatrième et dernier tour, les deux plongeuses étaient à égalité en tête. Lors de son ultime saut, Carlson a obtenu le premier 10 de l'année, la plus haute note des juges.

“Je n'ai jamais plongé devant ma famille, a avoué la Canadienne après sa victoire. Venir ici, m'amuser autant et être si fière de ce que j'ai réalisé devant eux, c'est un rêve qui se réalise. Je me suis beaucoup entraînée en indoor. C'est toujours effrayant de faire la bascule et plonger à l'extérieur pour la première fois. Je voulais me prouver que je pouvais le faire et bien plonger dans ces conditions. Et voilà !”