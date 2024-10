JR Sniper, grand gagnant du Red Bull Dance Your Style

Les consignes étaient claires, mais importantes pour le bon déroulé de cette finale du Red Bull Dance Your Style . C’est ce qu’on nous a dit en foulant l’entrée du très beau théâtre Graslin, ce samedi 5 octobre, au coeur de Nantes.

Le théâtre Graslin © Little Shao/Red Bull Content Pool

On nous a ainsi donné un jeton pour déguster une can de Red Bull classic, tranquillement, et un joli bracelet pas comme les autres. Sur le côté, un petit bouton. En l’activant, le bracelet pouvait devenir soit rouge, soit bleu. Pourquoi ? Parce que pour cette finale de Dance Your Style, il n’y avait pas de jury. Enfin si. Il y en avait même énormément, vu que c’était le public : 750 personnes prêtes à sceller le sort d’un danseur et l’envoyer en finale mondiale à Mumbai le 9 novembre prochain.

Seize finalistes, un trophée

Ils étaient donc venus de toute la France, et chacun pratiquant un style de danse dont il a le secret. Seize participants, tous genres et styles confondus allant du Waacking à la danse électro sans oublier le Voguing. Toujours looké, toujours on fleek, et toujours prêts à retourner la salle avec des moves hallucinants.

Mutekirena © Little Shao/Red Bull Content Pool

Les Masters of Ceremony

Pour gérer tout ce beau monde, il fallait compter sur le Master of Ceremony, Boubou, tout de paillettes vêtu grâce à un ensemble deux pièces). Mais il n’était pas seul sur scène. Il était accompagné pour chauffer la salle de Lydie La Peste. Un duo qui a retourné le Théâtre Graslin en deux secondes : et pourtant, nous n’étions qu’au début du show.

Il était ensuite temps de faire connaissance avec les 16 participants, qui allaient s’affronter sur une playlist inconnue des danseurs, remixée avec goût par la DJ T-sia. Des morceaux cultes allant du disco à la pop, sans oublier le hip-hop ou la bonne grosse dance des années 90, et qui a donné envie à tout le monde de se bouger comme jamais.

Les 16 participants de la finale française du Red Bull Dance Your Style

Danseur 1 Danseur 2 La Petite Le K Dikilla Yanka Hanabi the K Antoinette Olivia Stone Yankee Lounes Mutekirena Nickel JR Sniper Drickson Silent Maimouna Miel

Chaque danseur avait le droit à deux passages d’une minute sur deux morceaux différents. L’important était de tout donner sur la piste de danse. Nous avons donc du juger au feeling et préféré Le K à La petite, qui avaient tous deux le difficile rôle de lancer les hostilités, de voir Olivia Stone s’incliner - malheureusement - devant Yankee (que voulez-vous, on avait tous nos préférés) ou voir Drickson, pourtant excellent, se faire voler la vedette par Silent et sa tresse magnétique. Et oui, sur le dance floor, les cheveux, les casquettes, ou même le public peut être utilisé contre vous. Il faut le savoir.

Les quarts de finale

Danseur 1 Danseur 2 Le K Dikilla Antoinette Yankee Lounes Sniper Silent Miel

Après une première phase éliminatoire où il n'est resté que 8 danseurs, il était temps de lancer les quarts de finale. On se souviendra de Dikilla se jetant au premier rang ou du battle impeccable entre Silent et Miel qui a fait hurler "WHAT" à un public conquis. Il a fallu déclarer un gagnant, et c’est la mort dans l’âme que la brillante Silent s’est inclinée devant Miel. Un danseur rappelant à toute une génération (plus âgée) une époque où il faisait bon jeter ses bras sur la place Beaubourg sur les gros sons de Mondotek. Miel, seul représentant de la scène électro (comme Hanabi the K pour le Voguing) a bien marqué les esprits et a réussi à se qualifier en demi-finale.

Les demi-finales

Danseur 1 Danseur 2 Dikilla Yankee JR Sniper Miel

Il n’en restait plus que quatre, Dikilla face à Yankee, et JR Sniper face à Miel. Impossible de rester de marbre devant les moves (et les abdos) de Dikilla : envoutant le public comme si ils étaient tous amis, le danseur a même pris le portable d’un jeune du public pour filmer sa prestation en direct. Un POV qu’on a hâte de voir sur les réseaux sociaux et qui lui a permis d'accéder à la finale.

Les battles contre Miel sont toujours serrées, tellement le danseur donne tout et surprend ses adversaires. Il a néanmoins dû s’incliner face à JR Sniper, dont l’énergie (et la maîtrise des accessoires) ont fait toute la différence. Après un petit break où on a pu profiter d’une performance à couper le souffle de la Compagnie The Rookies, il était temps de lancer la finale.

The Rookies © Little Shao/Red Bull Content Pool

La grande finale

Danseur 1 Danseur 2 Dikilla JR Sniper

Dikilla versus JR Sniper. Trois morceaux pour faire la différence, et un public debout pour encourager les danseurs qui depuis 20 heures ont tout donné sur la scène du Théâtre Graslin. Il s’en est fallu de peu, mais l’énergie de JR Sniper semblait insatiable : c’est donc lui qu’on retrouvera le 9 novembre prochain à Mumbai pour défendre la France lors de la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style. On croise les doigts pour qu'il nous ramène le trophée, et les pieds, pour conclure cet article sur un magnifique pas de bourré.

JR Sniper, Lydie La Peste et Boubou © Little Shao/Red Bull Content Pool