Les meilleures performances de l'histoire de Dance Your Style

Les 3 et 5 octobre, Nantes accueillera le Red Bull Dance Your Style pour désigner celui ou celle qui aura l’honneur de représenter la France lors de la finale mondiale, le 9 novembre à Mumbai . Lors de la compétition, les danseurs peuvent mélanger de nombreux styles de danse (Voguing, Waacking, Afro…) en improvisation sur des morceaux qu’ils ne connaissent pas à l’avance. C’est le public qui doit ensuite élire le vainqueur avec des cartons aux couleurs des candidats.

Après une première édition couronnée de succès en 2018, le Red Bull Dance Your Style s’est développé. La compétition a aujourd’hui lieu dans plus de quarante pays . Et forcément, au fil des battles, on a vu des performances incroyables. Voici donc les meilleures d’entre elles :

01 King Luffy au Dance Your Style USA 2024

Vous allez vous en rendre compte rapidement : les États-Uniens ont un petit niveau lorsqu’on parle de street dance. En même temps, la plupart des danses représentées sont nées sur leur territoire. Pour ce premier battle, King Luffy a lâché un récital mêlant pop n lock et waacking absolument fou.

02 D Soraki lors de la World Finals 2022

On vous l’expliquait plus haut, les artistes ne savent pas à l’avance sur quel musique ils devront danser. Mais comme le démontre D Soraki ci-dessous, avoir une bonne culture musicale aide énormément, surtout quand vous êtes rythmiquement aussi doué.

03 Rylee Prodigy au Red Bull Dance Your Style USA 2024 Tour

Récemment, nous demandions aux danseurs leurs préférences en matière de chaussures. Sans surprise, aucun d’entre eux n’a parlé de bottes à talons hauts. On n’a pas interrogé Rylee Prodigy, mais elle aurait probablement apporté un peu de variété, puisque la spécialiste du voguing n’a aucun problème à performer, même perchée sur des talons de 10 centimètres.

04 Sara vs Nepo lors du Red Bull Dance Your Style Worlds Finals 2022

L’hispano-colombienne Sara s’est qualifiée pour la finale mondiale en 2022, et quand on voit cette performance, on comprend pourquoi. Très clairement à l’aise sur Monalisa de Lojay & Sarz, elle a maîtrisé son round de A à Z avec une fluidité monumentale.

05 Noahlot Red Bull Dance Your Style USA 2024

On n’en a pas forcément l’habitude, mais certains danseurs réussissent à s’appuyer sur des accessoires, c’est souvent le cas de Noahlot avec sa casquette. Des perfs assez folles et totalement inattendues.

06 J-Noy au Red Bull Dance Your Style USA 2024

Le Red Bull Dance Your Style repose sur la qualité d’improvisation des artistes, mais aussi sur leur capacité à s’adapter et à apprécier chaque style de musique. En 2024, J-Noy s’est retrouvé sur scène avec du norteño (un sous-genre de la musique régionale mexicaine) en fond sonore. Il n’a pas hésité une seconde et a finalement envoyé un round bien propre. Une belle lettre d’amour au mélange des genres.

07 Tyler D Creator Red Bull Dance Your Style USA 2024

Comment mettre le feu à toute une salle ? Demander à Tyler D Creator, à ne pas confondre avec le rappeur américain.

08 J-Noy et SonLam lors de la finale nationale américaine 2024

On revient sur J-Noy qui affrontait SonLam en finale de l’édition américaine 2024. Blessé à la cheville, le premier nommé avait été limité dans ses mouvements, mais autant être honnête : ça se voyait assez peu étant donné la qualité du duel.

09 Nonoy et Edwin au cours de la finale nationale australienne 2024

De l’autre côté du monde, les Australiens aussi sont capables de battles de haut vol, on l’a bien vu cette année avec Nonoy et Edwyn. Grands sourires, ambiance bon enfant tout en envoyant des moves monstrueux, c’est tout ce que représente le Red Bull Dance Your Style.

10 Waackxxy en finale du Red Bull Dance Your Style 2023

On termine ce top en beauté avec la finale mondiale de l’année dernière. La Sud-Coréenne Waackxxy (que vous retrouverez bientôt en interview sur notre site) y avait fait étalage de tout son talent, notamment sur un son de Baby Keem pour remporter le titre.

Pour vivre plus d’événements incroyables, rendez-vous les 3 et 5 octobre à Nantes pour la finale française du Red Bull Dance Your Style .