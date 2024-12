Comment le danseur T a conquis la foule avec son honnêteté

Né à Salua Kharagpur, au Bengale occidental, en Inde, T a découvert la danse à l'âge de 14 ans. Initialement concentré sur le football, poussé par son père, il a subi une grave blessure aux ligaments qui l'a laissé immobile et alité pendant sept jours. Incapable de se déplacer, T. est tombé dans un état mental bien sombre. Il s’est mis à peindre et à écouter de la musique pour passer le temps. Les sensations et le rythme de la musique lui ont donné l'énergie dont il avait besoin à ce moment-là. Il n’avait alors plus qu’une envie : se lever et danser comme jamais. Comme il le dit : « C'est pour ça que j'ai choisi la danse, parce qu'elle m'a donné du bonheur. Elle a donné de la couleur à ma vie quand elle ressemblait à un mur blanc ».

Cherchant à trouver des sources d'inspiration dans sa vie et à apprendre sur le plan spirituel, T a commencé à danser lorsqu'il a vu des breakdancers dans les rues et a su qu'il devait se joindre à eux. À l'époque, il n'avait aucune idée de ce qu'était le hip-hop, mais il a ressenti un sentiment de liberté en observant ces pas de danse. Il a demandé ce qu'ils faisaient et on lui a répondu : « C'est du hip-hop. Le hip-hop, c'est la liberté, mon frère ». Après que la blessure de T. l'ait plongé dans une déprime profonde, la liberté était exactement ce qu'il recherchait. Plus tard, il fera du hip-hop son principal style de danse, après s'être à nouveau blessé en découvrant le breaking. Il apprendra également la house, le pantsula, le footwork de Chicago et le style de danse de Washington DC, le « Beat Ya Feet ».

T maîtrise plusieurs styles de danse © Focus Sports/Red Bull Content Pool

Avance rapide jusqu'à la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style de 2024 : représentant l'Inde en tant que champion national, T a battu Alex (Grèce), Keelan (Irlande) et Rufina Lu (Kazakhstan) dans une battle qui s'est soldé par un round de tiebreaker. Pour accéder au top 16 et à la phase principale, il a ensuite battu les wild cards Ivy Mugler (USA) et son ami Saumya (Inde) dans une autre battle qui s'est soldée par un tiebreaker.

C'est ensuite en demi-finale qu’il a affronté MT Pop (Vietnam), mais lorsque cette battle s'est également dirigée vers un tiebreaker, T a pris une décision qui a eu et aura un impact historique sur l’événement. Au lieu de procéder au tiebreaker, T a demandé le micro au speaker et avec une classe mémorable, il s’est exclamé : « Respect à vous tous, mais il (MT Pop) a remporté cette battle. » Tous les spectateurs ont été touchés et choqués par l'honnêteté de T. Il a eu droit à un tonnerre d'applaudissements, tandis que les autres danseurs le prenaient dans leurs bras, le soulevaient en l'air et lui serraient la main. T a quitté la compétition avec un sourire radieux sur le visage, le bonheur dans le cœur, toute l’arène scandant son nom.

L'arène pleine à craquer pendant la battle entre T et Saumya © Little Shao/Red Bull Content Pool

MT Pop a remporté la battle finale, devenant ainsi le champion du Red Bull Dance Your Style 2024, mais grâce à sa performance et à son humilité, T's a également inscrit son nom dans les livres d'histoire.

Pour comprendre pleinement son acte, nous lui avons demandé ce qui lui était passé par la tête ce jour-là et l'impact que cette expérience a eu sur lui et sur sa vie.

Qu'est-ce qui vous a poussé à donner la victoire à MT Pop au lieu de procéder au tiebreaker ? T: Il s'est très bien débrouillé au premier round. Le mien était correct, mais un peu bancal. Au deuxième round, notre chanson indienne (Panjabi MC - Mundian To Bach Ke) a été jouée, et il s'est vraiment bien lancé sur ce morceau. J'ai pleinement apprécié et ressenti sa façon de danser. En voyant son round, je n'ai pas pu me mentir à moi-même. J'ai pensé : « Il va gagner parce qu'il s'est connecté à la musique, même si ce n'est pas son genre. » J'ai décidé de ne pas danser en mode battle, mais de profiter de la scène et de danser pour célébrer mon parcours et mon travail acharné. Ce tour a été l'un de mes préférés. Vous pouvez voir que je suis heureux et plein de joie, que je danse et que je vis ce moment. Il y a eu égalité, mais j'ai donné le prix à MT Pop parce que c’est lui qui le méritait.

D'où vous vient cette mentalité ? T: Je pense que je suis né comme ça. C'est ma nature, car j'ai vécu dans les montagnes, et ma religion spirituelle est le bouddhisme. Pour moi, les petites choses comptent, et je pense qu'une décision juste devait être prise, c’est vraiment important pour moi. Lorsque nous, danseurs, donnons notre sueur, notre sang, notre argent et notre temps, il ne s'agit pas seulement des tournées que nous faisons. Il s'agit de notre vie entière. Dans cette battle avec MT Pop, je pouvais sentir l'humain en face de moi, qui a lutté. J'ai également lutté, mais à ce moment-là, c'était à lui de briller.

Quel impact la participation à la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style a-t-elle eu sur votre vie ? T: Cela m'a beaucoup changé, dans mon âme, et je vois la meilleure version de moi-même notamment grâce à cela. Tout le monde me reconnaît et me connaît maintenant, non seulement à Mumbai (où je vis actuellement), mais aussi dans ma ville natale, qui est une petite région. Cette petite chose m'a vraiment affectée en tant qu'être humain. La danse peut nous relier, et maintenant je peux me relier davantage à tous les danseurs. C'est quelque chose de magnifique.

La vie de T a été profondément bouleversée © Little Shao/Red Bull Content Pool

Quelle est la leçon la plus importante que vous avez tirée de votre participation à la compétition Red Bull Dance Your Style ? T: Je me sens béni d'avoir représenté mon pays et j'ai compris que lorsque l'on danse, on peut le faire avec son cœur. Si vous dansez avec votre tête, cela ne marche pas. Il faut danser avec son cœur, sans réfléchir, sans se soucier des autres et sans se poser de questions.

Qui sont les plus grandes sources d'inspiration dans votre vie ? T: Ma mère. Mon père aussi, mais j'aimerais dire ma mère parce que c'est une vraie guerrière dans la vie. Elle peut être une mère, une fille et une sœur. Et je sais qu'elle a vu beaucoup de choses dans sa vie, aujourd’hui, je voudrais sincèrement être comme elle.

Quels conseils donneriez-vous aux danseurs qui voient le chemin que vous avez parcouru et qui veulent en faire autant ? T: J'ai dit aux danseurs indiens de travailler dur, de rester humbles et gentils, et d'avoir un cœur pur. Travaillez pour obtenir votre moment, car la scène de Dance Your Style est si prestigieuse que vous devez essayer d’y monter et en faire une expérience. Nous faisons des battles underground, mais à ce stade, quelque chose est différent. La sensation, l'aura, on a l'impression d'être un super-héros. Je dirais aussi qu'il faut voyager pour participer à des battles en dehors de son pays, ce que je vais faire maintenant.