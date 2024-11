MT Pop remporte la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2024 !

Des danseurs du monde entier ont envahi les rues et les pistes de danse de Mumbai, la Red Bull Dance Your Style World Final et la semaine qui l'a précédée ont été une célébration de la danse comme aucune autre.

Plus de 5 000 spectateurs ont rempli le NSCI Dome, vibrant au rythme de la musique, de la danse, des lumières et de l'action. Les 16 meilleurs danseurs ont réalisé leurs meilleures performances en s'affrontant sur des tubes improbables de funk, pop, rock, hip-hop, disco et autres. Sans jury, sans chorégraphie planifiée et sans musique choisie à l'avance, les concurrents ont dû faire preuve d'habileté, de musicalité et d'endurance pour remporter les suffrages du public et continuer à progresser dans la compétition.

La sensation du popping, MT Pop, est devenue le premier danseur vietnamien à remporter le titre du Red Bull Dance Your Style après avoir livré une performance pleine d'énergie contre le danseur français Rubix lors de la finale mondiale 2024 à Mumbai, en Inde.

01 MT Pop vs. Rubix Battle finale

Des demi-finales et une finale électriques

La compétition a donné lieu à deux demi-finales intenses, où Rubix a affronté The D Soraki et MT Pop le favori local T. MT Pop et T ont étonné les spectateurs avec leurs meilleurs moves et après deux rounds intenses, le public était indécis et une égalité semblait se profiler. Cependant, dans un geste plein de bonté, T s'est gracieusement retiré, acceptant que MT Pop l'ait surpassé.

02 Rubix vs. The D Soraki Battle de la demi-finale

Lors de la finale, MT Pop et Rubix se sont affrontés et c'est le visage du popping vietnamien qui a remporté la victoire grâce à une démonstration dynamique lors d'un affrontement intense avec le danseur de hip-hop français Rubix. MT Pop a déclaré : "Il y a beaucoup d'émotions en ce moment, je suis super heureux et excité. Nous sommes ici pour l'amour, pour la culture et pour la danse. Nous ne parlons pas la même langue, mais ce soir, nous avons partagé un langage et un message avec la danse. Pour moi, c'était vraiment un honneur de danser avec tous les concurrents, c'était un moment spécial dans ma vie."

MT Pop s'est battu pour gagner le vote des fans et remporter le titre © Little Shao/Red Bull Content Pool

Une lineup de haut vol en provenance du monde entier

La finale mondiale de 2024 a réuni un groupe extraordinaire de danseurs internationaux, chacun apportant son style unique sur la scène de Mumbai. La diversité mondiale des styles - du hip-hop à l'afro, en passant par le waacking et le krump - a fait de cet événement l'un des plus attendus de l'année dans le domaine de la danse.

Rubix et The D.Soraki se sont affrontés dans une demi-finale épique © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

Issu(e)s de la Pré-Finale 1 : Jazzy (Norway), Ryan (Brazil), Daley (Netherlands) and Bogie (Taiwan)

Issu(e)s de la Pré-Finale 2 : T (India), Mishena (Slovakia), JR Sniper (France) and Pakissi (Switzerland)

Wildcards : Luwam (Germany), Ivy (USA), Kanessa (Belgium), MT Pop (Vietnam), Prince Wizzard (Korea), Rubix (France), Saumya (India) and THE D Soraki (Japan)

La beauté du Red Bull Dance Your Style

Ce qui rend le Red Bull Dance Your Style unique, c'est son format dans lequel le public vote pour désigner le vainqueur. Alors que les autres compétitions de danse sont généralement organisées avec un jury, c'est le public qui détermine à lui seul qui passe chaque tour et devient finalement le champion du monde du Red Bull Dance Your Style.

Plutôt que de chercher à impressionner avec des techniques de danse traditionnelles, les finalistes s'efforcent d'entrer en contact avec la foule, de l'impressionner et de gagner son vote.

Red Bull Dance Your Style est plus qu'une compétition, c'est aussi une célébration du pouvoir de la danse à unir les gens et les cultures du monde entier. La finale de cette année à Mumbai fait suite à celle de Paris (2019), Johannesburg (2022) et Francfort (2023), ce qui en fait une compétition véritablement mondiale qui unit la communauté internationale de la danse.

MT Pop remporte le titre du Red Bull Dance Your Style 2024 © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Quelle est la prochaine étape pour le vainqueur ?

Remporter la couronne du Red Bull Dance Your Style, ce n'est pas seulement une victoire, c'est aussi entrer dans le cercle très fermé des champions internationaux de danse. La gagnante de l'année dernière, Waackxxxy, a montré comment ce titre peut propulser un danseur sur la scène mondiale et MT Pop suivra sans aucun doute ses traces, inspirant la prochaine génération de danseurs et consolidant sa position d'icône mondiale de la danse.

La finale mondiale de 2024 étant terminée, Mumbai prend également sa place sur la scène mondiale de la danse, en impressionnant les danseurs et créateurs internationaux qui se sont rendus dans la ville pendant une semaine. Les couleurs et le dynamisme de la semaine de la finale mondiale ne seront pas faciles à oublier, car les danseurs, les fans et les artistes internationaux rentrent chez eux le cœur plein et la tête pleine souvenir inoubliables.

La Red Bull Dance Your Style World Final illuminera Los Angeles, aux États-Unis, le 11 octobre 2025.

Vous pouvez revivre la Red Bull Dance Your Style World Final dans son intégralité ici !