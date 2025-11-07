Le titre de Jaïra Joy en finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2025

On ne s’attend jamais à une égalité en finale. En demi-finale ou avant, c’est possible, mais pas en finale. Après le troisième round, je me suis dit : « C’est fini. » Je ressentais aussi l’énergie de Waackxxxy, on pensait toutes les deux que c’était terminé. Voir les lumières à 50/50, c’était intense. Il faut vraiment switcher mentalement pour repartir : « OK, qu’est-ce que je n’ai pas encore fait ? Quel trick me reste-t-il ? » Et ensuite, c’est une question de rapidité d’esprit et d’action. J’ai vraiment senti l’énergie du public : « Encore un round, allez, allez ! Tu peux le faire ! »

Je passais en revue dans ma tête tous les moves que je n’avais pas encore faits. C’était le moment de tout donner : « Un round de plus, 60 secondes. Je suis crevée, mais je peux le faire. » Cette énergie positive, cette envie de gagner, c’est ce qui me traversait à ce moment-là.