Red Bull Dance Your Style World Final Les meilleurs danseurs street de la planète se rendent en Afrique du Sud, direction la finale mondiale Red Bull Dance Your Style 2022 qui aura lieu le 10 décembre.

Mob est un crew professionnel basé en Allemagne. Les trois membres - Leo, Vova et Junior - sont issus du hip-hop. Ensemble, ils cumulent 43 années de danse et connaissent tout de la scène internationale.

BOP or NOT, leur concept le plus célèbre, enregistre régulièrement des millions de vues. L'équipe a également commencé récemment à produire du contenu exclusif pour sa chaîne YouTube qui sera bientôt en ligne.

Kien Quan est un photographe professionnel et un créateur de contenu qui a 10 ans d'expérience derrière lui. Né au Vietnam et installé à New York, il a été un b-boy pendant huit ans. Son crew : 5 Crew Dynasty.

Quan a alors remis à plat sa présence en ligne. Il a d'abord expérimenté pour voir ce qui marchait, et son compte TikTok a explosé. Il a désormais quatre millions de followers et fait partie du top 5 des photographes sur TikTok.

