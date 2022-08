Tout ce que vous devez savoir sur le Red Bull District Ride

Red Bull District Ride 2022 Le Red Bull District Ride, plus grande …

Bonne nouvelle ! Le 3 septembre 2022, le plus grand événement de

Le Red Bull District Ride revient à Nuremberg. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le plus grand événement de VTT slopestyle.

En savoir plus sur le Red Bull District Ride

Une compétition annexe de Best Tricks qui aura lieu la veille le 2 septembre, sera diffusée en direct sur la

Comme le nom de l'événement l'indique, le parcours est divisé en quartiers (districts en anglais) qui couvrent une partie de la vieille ville de Nuremberg, en Allemagne. Chaque district comporte ses propres caractéristiques et obstacles et offrent aux pilotes les meilleures conditions pour envoyer leurs tricks.

Les cinq districts de 2022 sont : Castle District, Box District, The Quarter District, Dirt District et Big Air District.

Certaines caractéristiques dans les districts seront assez reconnaissables par rapport aux deux dernières éditions de 2014 et 2017. Le Castle District reste en grande partie inchangé puisque seul le départ est modifié avec un quarter pipe. Dans le quartier District Big Air, sur la place Hauptmarkt, les athlètes s'élanceront sur une rampe depuis une fenêtre située en haut de l'hôtel de ville avant d'être catapultés à l'aide d'un kicker de 4 mètres de haut.

Les éléments des Districts Box, Quarter et Dirt ont été modifiés ou sont totalement inédits. Par exemple, le Quarter District avec ses quarter pipes qui débouchent sur un hip jump. Un clin d'oeil au monde du skate.

