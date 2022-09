Emil Johansson remporte son 1er Red Bull District Ride !

Vendredi, Johansson s’était déjà assuré la victoire dans la compétition de best tricks en réussissant une première mondiale: un 360 tailwhip to barspin to opposite downside tailwhip."Je ne pensais pas faire ce trick au départ, mais finalement, je me suis dit que ce serait un bon entraînement pour samedi. J'avais ce trick en tête depuis un certain temps. Tout s'est passé comme prévu et je suis ravi."