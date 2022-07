Voici les 15 pilotes de Red Bull District Ride 2022 !

Red Bull District Ride 2022 Le Red Bull District Ride, plus grande …

, le plus grand événement urbain de slopestyle en VTT du monde, revient dans les rues de Nuremberg, en Allemagne. Les meilleurs riders de la planète sont attendus. Revue d’effectif.

Les 2 et 3 septembre,

est une superstar, l'homme à battre en matière de slopestyle, comme en témoignent ses six victoires consécutives sur les events Crankworx. Johansson participe à Red Bull District Ride pour la deuxième fois. Il a terminé deuxième en 2017.

Le rider Nicholi Rogatkin a réalisé le run parfait et a remporté la compétition de VTT slopestyle Red Bull District Ride 2017 à Nuremberg.

est l'un des deux athlètes allemands au programme de Red Bull District Ride cette année. C'est lors de cet événement en 2017 que Fedko a émergé pour la première fois. Il participait alors en tant que wild card et a terminé cinquième. Depuis, Fedko a encore beaucoup progressé. Il est désormais l'un des athlètes les plus réguliers au monde.

Erik Fedko est l'un des deux athlètes allemands au programme de Red Bull District Ride cette année. C'est lors de cet événement en 2017 que Fedko a émergé pour la première fois. Il participait alors en tant que wild card et a terminé cinquième. Depuis, Fedko a encore beaucoup progressé. Il est désormais l'un des athlètes les plus réguliers au monde.

Erik Fedko est l'un des deux athlètes allemands au programme de Red Bull District Ride cette année. C'est lors de cet événement en 2017 que Fedko a émergé pour la première fois. Il participait alors en tant que wild card et a terminé cinquième. Depuis, Fedko a encore beaucoup progressé. Il est désormais l'un des athlètes les plus réguliers au monde.

Plus d'actualités VTT slopestyle :

est passé d'une première carrière en BMX freestyle au VTT slopestyle. Et tout comme son frère, Szymon Godziek, il participe désormais régulièrement aux compétitions de slopestyle dans le monde entier. Méticuleux, lui et Szymon disposent de leur propre centre d'entraînement dans leur pays d'origine, la Pologne. Cette approche professionnelle porte aujourd'hui ses fruits, avec une quatrième place au Crankworx Innsbruck Slopestyle cette année.

est un vétéran du Red Bull District Ride. Il y a laissé sa marque lors des contests de 2014 et 2017. Le rider polonais a été le premier athlète à réaliser un " tsunami flip " en compétition en 2014. Lors de l'événement de 2017, il a terminé troisième derrière Nicholi Rogatkin et Emil Johansson.