Comment Red Bull Dual Ascent va repousser les limites de l’escalade

La compétition, c’est un grand rendez-vous dans l'escalade moderne. Vous vous y battez contre vous-même, la voie, le mur, les éléments, mais aussi contre vos adversaires. Côté organisation, les contests disputés jusqu’à présent dans des salles sont, depuis le temps qu’ils existent, bien rôdés. Mais imaginer une épreuve similaire en plein air, dans des conditions réelles, c’est une autre affaire. La voie, la logistique et l'impact sur l'environnement multiplient les difficultés. Et c'est là que le Red Bull Dual Ascent repousse les limites.

