11 (bonnes) raisons de ne pas rater Red Bull Erzbergrodeo

Seuls les plus braves finissent Red Bull Erzbergrodeo © Future7Media/Red Bull Content Pool

1. Chaque édition est unique

Red Bull Erzbergrodeo est organisé dans une mine de fer encore en activité, ce qui signifie que l'Erzberg lui-même est différent à chaque édition. L'organisateur Karl Katoch façonne donc son parcours de 35 à 40 km en fonction des évolutions du terrain, ce qui n’empêche pas ladite piste d’afficher quelques passages aussi mythiques qu’incontournables. Après le départ, les riders grimpent ainsi à toute allure au coeur de la carrière pour mieux enchaîner des côtes comme Wasserleitung (Waterpipe) et Zentrum am Berg (ou le coeur de la montagne, coucou Tolkien).

Puis, tout ce beau monde pilote ensuite à travers les arbres de Machine et Elevator avant d'atteindre le sommet, logé à 1 466 m d'altitude. De l'autre côté de la montagne se trouve Carl's Dinner, un parcours technique et caillouteux qui demande beaucoup d'énergie et précède la descente de Ludwig's Land. Viennent ensuite d'autres montées comme Dynamite et Lazy Noon, que les riders avalent avant de sprinter jusqu'à l'arrivée.

Mani Lettenbichler prêt à faire son retour sur Red Bull Erzbergrodeo © Jakob Schweighofer/Red Bull Content Pool

2. Chaque rider a 1 500 chances sur 1 de gagner.

Red Bull Erzbergrodeo attire chaque année 1500 riders prêts à affronter le Géant de Fer. Leur premier challenge ? Le "Rocket Ride", un gros sprint autour de la carrière. Puis vient le "Iron Road Prologue", deux contre-la-montre ultra-exigeants auquel ne survivent que les 500 riders les plus rapides. La suite du programme : le grand final, dont seule une poignée de pilote triomphera.

Le champion du monde Billy Bolt est en quête d'une première victoire © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

3. La nouvelle génération de riders est folle

Mani peut-il faire mieux ? Affichant déjà un superbe palmarès, Manuel Lettenbichler est en effet le plus jeune finisher de l'histoire de Red Bull Erzbergrodeo, qu'il a terminé à seulement 16 ans en 2014. Troisième en 2018 et deuxième en 2019, il débarque aux pieds du géant de fer auréolé d'une victoire sur l'Xcross de Serbie. Et s'il y triomphe, il deviendra tout simplement le premier fils d'un vainqueur de l'épreuve à le faire. Mais il devra, pour cela, se défaire de son plus grand rival, Billy Bolt, champion du monde en titre et vainqueur du Minus 400...

Marcel Hirscher, la légende autrichienne © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

4. L'immense Marcel Hirscher sera de la partie

Le Géant de Fer a déjà attiré moult guests de qualité stellaire comme Cyril Despres , Matthias Walkner , Laia Sanz , Travis Pastrana , Ronnie Renner , Robbie Maddison ou encore Dani Pedrosa . Bref, autant de gens à la table de qui il est quasiment impossible de s'asseoir. Et ce même si la table en question est une nappe jetée sur le sol d'une mine.

L'invité prestige de cette année n'est donc autre que l'olympien Marcel Hirscher qui, s'il est skieur avant tout, n'est pas un rookie en sport mécanique. La preuve ? Il a participé à Red Bull Romaniacs l'année dernière et même goûté aux joies du MotoGP en Autriche. Mais bon, le rodéo de l'enfer sera évidemment son plus gros challenge sur deux roues.

Bienvenue à Erzberg, voyageur © Jakob Schweighofer/Red Bull Content Pool

5. La météo est totalement imprévisible

Chaleur torride, brouillard à découper à la machette, pluies torrentielles, neige ou encore grêlons de la taille d'une balle de ping-pong : le site du Géant de Fer est victime du plus étrange des microclimats. Le problème ? Il est donc impossible de savoir comment régler son vélo, ce qui ajoute un peu de chaos au chaos.

Taddy Blazusiak en action sur Red Bull Erzbergrodeo © Future7Media/Red Bull Content Pool

6. Tout le monde peut gagner

Flashback : nous sommes en 2007 et un polonais inconnu débarque sur une KTM empruntée. Puis, Taddy Blazusiak, parce que c'est lui, l'emporte avec cinq minutes d'avance. La chance du débutant ? Pas du tout. Taddy décroche quatre autres titres dans la foulée et devient le premier quintuple vainqueur de l'histoire de l'épreuve (et le seul à l'avoir fait avec cinq victoires consécutives). Un monstre.

Graham Jarvis peut-il gagner une sixième fois ? © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

7. Enfin, pas vraiment tout le monde

Oui, on a peut-être un poil exagéré en disant que tout le monde peut gagner, puisque l'immense majorité des 500 riders ne finit pas l'épreuve. Même des pilotes aussi qualifiés que la légende Graham Jarvis, éliminé deux fois en 2011 et 2012, se plantent. Mais bon, lui, en l'occurrence, l'a aussi gagnée 5 fois hein...

Les pilotes s'entraident à l'Erzbergrodeo 2015 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

8. Bon, ok, quatre personnes peuvent gagner

En 2015, Katoch, l'organisateur de la Red Bull Erzbergrodeo, nous a offert une nouvelle section, Ludwig's Land, une section qui serpente dans les profondeurs de la bois avant de remonter brutalement dont on parlait plus haut. Autant dire le peloton a été pour le moins décontenancé par l'affaire, puisqu'il a fallu que Jonny Walker, Alfredo Gomez, Jarvis et Andreas Lettenbichler fassent équipe pour sortir leur vélo de cet enfer... avant de partager la première place du podium à quatre. Prenez ça, les mousquetaires.

Karl Katoch, Red Bull Erzbergrodeo mastermind © Future7Media/Red Bull Content Pool

9. Le public est toujours au rendez-vous

La population de la paisible Eisenerz, qui accueille le Red Bull Erzbergrodeo, est décuplée pendant le week-end de la course, puisque 40 000 fans affluent dans la petite ville minière de Styrie. Ajoutez à cela les coureurs et les milliers de membres du personnel d'assistance, et vous aurez une idée de l'ampleur de l'événement.

10. C'est magnétique

Vous l'avez compris maintenant, Eisenerz signifie littéralement "montagne de fer", ce qui veut dire que les riders s'élancent autour d'un énorme gisement de fer doté de son propre champ magnétique qui peut perturber les équipements de navigation ou de diffusion et fait aussi office de paratonnerre. D'ailleurs, les deux seules choses que gagnent les riders victorieux sont une poignée de main de Karl et un trophée... en fer. Et le respect de toute la planète, aussi.

Oui, les trophées Red Bull Erzbergrodeo trophy sont des cailloux © Future7Media/Red Bull Content Pool

11. C'est diffusé en direct sur Red Bull TV

Maintenant que vous savez tout, on vous donne rendez-vous les 18 et 19 juin pour suivre tout ça en direct gratuitement sur Red Bull TV.