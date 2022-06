La plus hardcore des courses d’enduro au monde a tenu toutes ses promesses dimanche en Autriche. Un soleil de plomb, 40km de piste infernale dans une mine pendant près de 4 heures et 500 des meilleurs motards du monde pour relever ce défi hors-norme qu’est l’

Cette fois-ci, il n’a laissé personne lui voler la vedette. Lettenbichler a mis 2 heures 53 minutes pour boucler le parcours et a passé toute la course en tête. Sur la ligne d’arrivée, il devance l’Espagnol Mario Roman de 4min30. Le Canadien Trystan Hart prend la 3e place. “Je me sens épuisé, mais je suis au paradis, a commenté le pilote allemand sur la ligne d’arrivée. Je suis passé si près de la victoire ces dernières années. C’est un moment très spécial. La course a été stressante. J’ai tenté de garder Mario derrière moi tout du long.”