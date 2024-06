Lettenbichler triomphe à nouveau au Red Bull Erzbergrodeo !

Si certains avaient encore des doutes, c’est désormais acté : Manuel Lettenbichler est un pilote à part. Il s’est à nouveau imposé au Red Bull Erzbergrodeo , signant ainsi sa 10e victoire consécutive au Championnat du monde de Hard Enduro . Il a également réalisé un triplé sur l'Iron Giant, devenant seulement le deuxième pilote à remporter trois victoires consécutives depuis le Polonais Taddy Blazusiak en 2009.

Mani Lettenbichler, roi de la montagne © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

01 Une des courses les plus techniques et physiques de l’Histoire

Le champion du monde en titre de Hard Enduro, Lettenbichler, était au sommet de son art. Arrivé en parfaite forme pour la course la plus difficile de la série, et fort d'une victoire écrasante au Valleys Hard Enduro, il a fait le tour de la montagne pour terminer avec 20 minutes d'avance sur son plus proche rival. Mais s'il a donné l'impression que c'était facile, cela ne témoigne que de son habileté hors-normes, et non de la difficulté du défi.

Lettenbichler a dû puiser dans ses ressources pour conquérir l'un des segments du Red Bull Erzbergrodeo les plus exigeants techniquement et physiquement. Pour cette édition 2024, Karl Katoch, l'organisateur de la course, avait prévu deux passages dans le Carl's Dinner (une section parsemée de rochers), ponctués de deux descentes dans les forêts détrempées de l'Erzberg, toutes plus délicates les unes que les autres.

En remplaçant certaines des célèbres montées raides de l'épreuve par une course anticipée dans le Carl's Dinner, une plus grande partie des 500 coureurs qui s'étaient qualifiés par le biais du prologue auraient l'occasion de se mesurer au brutal champ de blocs rocheux. Cela a également mis à mal les pilotes faisant la course en tête, puisqu’ils devraient encore affronter des sentiers épuisants à travers les forêts de montagne après cette entrée en matière. À la fin de la course, après quatre heures d’efforts, seuls neuf coureurs avaient franchi la ligne d'arrivée.

Le départ du Red Bull Erzbergrodeo 2024 © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

02 Le plus rapide au départ et le désastre pour Hart

Encore convalescent, Billy Bolt , le grand rival de Lettenbichler, était confortablement installé en tribunes. Sur cette édition, le danger venait principalement de la nouvelle équipe Sherco et de ses pilotes, Teo Kabakchiev et Mario Roman (deuxième et troisième lors de la première manche). Trystan Hart , deux fois troisième de l’Erzbergrodeo et Jonny Walker , trois fois couronné ici, étaient aussi de la partie après leur participation à la Red Bull Hardline .

Le prologue de deux jours détermine les positions de départ des coureurs et réduit le nombre de participants de 1 300 à 500. Josep Garcia, star de l'EnduroGP, a participé à la course en tant que wildcard et a été le plus rapide. Toutefois, l'Espagnol n'a cependant pas pris part à la course de dimanche . Le prologue a également été marqué par l'absence de l'Américain Cody Webb , lui qui avait chuté samedi.

Le coureur le plus rapide à prendre le départ de la course principale de dimanche était le spécialiste du motocross Chris Gundermann . Il est parti très fort et était en tête jusqu’à la sortie de la carrière, mais Lettenbichler l'a dépassé à Wasserleitung, premier point de contrôle et première grande montée du parcours.

Le départ est toujours marqué par un grand nom. L'année dernière, c'était Billy Bolt, cette fois, ce fut Hart . Il a manqué d'espace et a percuté le marqueur de la grande piste à la fin de la ligne droite de départ. Le Canadien s’est fait mal, mais il est rapidement remonté sur sa KTM et s'est battu pour remonter au classement .

Mani a survolé la compétition © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

03 Mani prend les choses en main

En tête, Lettenbichler s'est rapidement débarrassé de Kabakchiev et du jeune Britannique Will Hoare. Il a commencé à prendre une bonne avance qu'il allait ensuite creuser dans le nouveau Carl's Dinner Lite , la première de plusieurs descentes dans une vallée pleine de rochers abrupts.

Le Carl's Dinner Lite devait faire figure d’amuse-bouche avant le Carl's Dinner principal, (avec le Chris's Stony Party en dessert). Lorsque Lettenbichler a atteint les deux tiers du Stony Party, il avait 15 minutes d'avance sur Hart, qui était à nouveau d’aplomb, et il avait traversé la section et atteint le sommet de la montagne au moment où son rival s'y engageait.

Tous les regards étaient tournés vers les sections forestières de la Motorex Highway et du nouveau Killer's Leap : les conditions dans ces vallées boisées au pied de l'Erzberg peuvent être traîtres et changer la donne, mais Lettenbichler a pris son temps et a passé chaque test , lâchant un grand cri triomphal lorsqu'il a franchi la vallée avec la victoire en ligne de mire.

Pour la plupart, la course s'est arrêtée ici © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

04 Le vétéran Graham Jarvis remonte le temps

Un kilomètre derrière le leader, l’action ne manquait pas. Tandis que Hart s'accrochait à la deuxième place, le vétéran Graham Jarvis a réalisé un nouveau coup de maître pour tenter de s’approprier la troisième place et de monter sur le podium.

Cinq fois vainqueur de cette course et tout simplement le plus grand pilote d'enduro de tous les temps, le Britannique a mis de côté ses 49 ans pour se frayer un chemin à travers le peloton après s'être qualifié en 35e position. Il y avait beau avoir pléthore de pilotes plus jeunes et plus rapides, peu d'entre eux pouvaient rivaliser avec les capacités techniques du vétéran sur une moto, et il s’est sorti tranquillement des sections les plus difficiles.

Trystan Hart s'est battu après une chute © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Au premier point de contrôle, il était 30e, au Carl's Dinner, il était 6e. En dépassant rapidement les anciens vainqueurs Wade Young et Jonny Walker , il était 3e au Udo's Playground au sommet de la montagne. Mario Roman était sur ses traces et Jarvis commençait à fatiguer dans la Motorex Highway, nécessitant l'aide de Roman pour s'en sortir. L'Espagnol a pris la troisième place et de précieux points au championnat, Jarvis terminant à une superbe quatrième place .

Young, Kabakchiev et Walker ont terminé derrière eux sur la ligne d'arrivée, tous très proches les uns des autres, tandis que Mitch Brightmore renforçait son avance au championnat junior en prenant la huitième place, suivi par le champion de l'année dernière, Matthew Green, à la neuvième place.

Chaque personne ayant terminé la course repart avec un trophée (prenant la forme d’un gros morceau de roche poli) un drapeau à damier (et une superbe collection de coupures et d'ecchymoses). Pas de prix, pas de champagne, mais ils reviendront tous l'année prochaine pour affronter à nouveau le géant de fer.

Manuel Lettenbichler célèbre sa troisième victoire au Red Bull Erzbergrodeo © Red Bull Content Pool Les neuf riders qui ont terminé le Red Bull Erzbergrodeo 2024 © Red Bull Content Pool La classe : Mani et Graham Jarvis se retrouvent après la course © Red Bull Content Pool Trystan Hart est le rider nord-américain le plus titré à Erzberg. © Red Bull Content Pool Une course spectaculaire signée Graham Jarvis © Red Bull Content Pool

05 La liste des pilotes du Red Bull Erzbergrodeo ayant atteint l’arrivée

Position Nom Nationalité Vélo Temps 1. Manuel Lettenbichler Allemagne KTM 2h 47m 23.277s 2. Trystan Hart Canda KTM 3h 7m 40.648s 3. Mario Roman Espagne Sherco 3h 21m 47.03s 4. Graham Jarvis Royaume-Uni Husqvarna 3h 23m 39.296s 5. Wade Young Afrique du Sud GasGas 3h 39m 48.824s 6. Teodor Kabakchiev Bulgarie Sherco 3h 40m 27.812s 7. Jonny Walker Royaume-Uni Beta 3h 40m 28.735s 8. Mitch Brightmore Royaume-Uni Husqvarna 3h 48m 32.153s 9. Matthew Green Afrique du Sud KTM 3h 56m 31.455s

Retrouvez le replay complet du Red Bull Erzbergrodeo 2024 ci-dessous :

Red Bull Erzbergrodeo 2024 Qui remportera la course de motocross d'une journée la plus difficile au monde ? Regardez le Red Bull Erzbergrodeo en direct live vidéo ici avec Red Bull TV !