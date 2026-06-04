Red Bull Erzbergrodeo : dans les coulisses d'un rendez-vous mythique

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Le Red Bull Erzbergrodeo 2026 — 30e édition — se tient du 4 au 7 juin 2026 à Erzberg, près d'Eisenerz en Autriche. Chaque année, jusqu'à 1 500 pilotes aux profils les plus variés convergent vers ce rendez-vous mythique. Au fil des trois premiers jours, ce peloton se réduit aux 500 plus rapides, qualifiés pour l'épreuve reine. Prendre le départ du Red Bull Hare Scramble, c'est déjà appartenir à l'élite absolue de l'enduro.

Pourtant, quatre heures plus tard, lorsque tombe le drapeau à damier, ils ne sont parfois qu'une douzaine à franchir la ligne d'arrivée. C'est ce qui vaut à la course sa réputation d'épreuve d'enduro la plus dure de la planète. Mais bien avant le coup d'envoi, une foule de personnes joue un rôle décisif dans le Red Bull Erzbergrodeo : les organisateurs qui rendent l'événement possible, les fans qui font l'ambiance, et les riders qui reviennent saison après saison.

01 Le visionnaire

Karl Katoch est le créateur et l'organisateur du Red Bull Erzbergrodeo © Sam Strauss/Red Bull Content Pool

Karl Katoch : « Le jour de la course, je suis parfaitement détendu. Personne ne me croit, et pourtant c'est vrai. Tout cela grâce à mon équipe. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Pendant longtemps, on a beaucoup improvisé. Aujourd'hui, on a remplacé l'improvisation par le professionnalisme. L'organisation est devenue tellement rodée que le Red Bull Erzbergrodeo tournerait même sans moi aux commandes. Le jour J, mon boulot est devenu un pur plaisir : c'est l'aboutissement d'une année entière de préparation. Après le départ, que je donne avec Heinz Kinigadner en bas de la vallée, j'ai une bonne heure devant moi pour profiter de la course depuis quelques points choisis. Ensuite, je descends vers la ligne d'arrivée pour accueillir les finishers. Le regard qu'ils ont, la joie partagée, le check qu'on s'échange : c'est ça qui rend chaque édition unique. »

02 Le traceur

Georg Adamek, ancien pilote devenu traceur de la piste © Joerg Mitter

Georg Adamek: « Je suis arrivé jusqu'au drapeau à damier en 2006, juste derrière la superstar américaine Jeremy McGrath. À l'époque, je n'avais aucune idée des subtilités du terrain. Il faut des années pour vraiment piger le truc. Nous ne recevons les premières infos que trois semaines avant la course. C'est ce qui rend le tracé si excitant — sans parler de tous les intérêts qu'il faut concilier : ceux du propriétaire des terres, des chasseurs, de la sécurité. La piste, on la construit à la main, sans aucune pelle mécanique. Le matériel — motos, pneus — a beaucoup évolué et cela influence notre travail. Ce qui posait problème il y a dix ans est presque devenu une formalité pour la génération actuelle. Nos décisions, on les prend à l'instinct. Notre mission est remplie quand la meilleure douzaine au monde a franchi la ligne. C'est le standard. Moi, aujourd'hui, je serais incapable de le faire, même de loin. »

03 Le chronométreur

Peter Nesuta veille à ce que les résultats soient au millième près. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Peter Nesuta: « Je fais ce job depuis la toute première course, en 1995. L'événement a grandi et sa complexité avec lui. En contrepartie, la technologie moderne nous simplifie beaucoup de choses. Avant, on travaillait avec des cellules photoélectriques ; aujourd'hui, chaque participant reçoit un transpondeur. À l'époque, ils avaient des autocollants sur leur casque et, à chaque point de contrôle, une case était tamponnée. Plus tard, on est passés à des cartes poinçonnées à la pince : étoile, lune, cœur. Dès les premières éditions, certains pilotes essayaient de tricher : ils passaient du checkpoint 1 directement aux 4, 5, 6 parce qu'il n'y avait pas encore de monde, puis revenaient tranquillement valider les 2 et 3. Motos différentes, casques différents : j'ai tout vu. Mais à quoi bon tricher ? L'adversaire, c'est la montagne. Garantir l'équité, c'est mon boulot, et celui de mes dix collaborateurs. »

04 La cheffe des guides

Anne Lovrin fait régner l'ordre sur la montagne © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Anne Lovrin: « Depuis 2010, j'ai coordonné environ 300 guides. Dès que quelqu'un met le pied sur la montagne, il est systématiquement escorté par l'un des nôtres. Ici, on est un peu la police. Et c'est nécessaire : on évolue dans un site minier en activité. Nos guides sont tous bénévoles. 93 % reviennent d'une année sur l'autre ; seuls 7 % sont nouveaux à chaque édition. Cela assure une vraie continuité. Dans la vie, je m'occupe de l'embarquement passagers à l'aéroport pour Austrian Airlines. Mes compétences en coordination me servent énormément à l'Erzberg, tout comme ma capacité à m'imposer. Ce qu'on vit ailleurs en une année, on le vit ici en un seul week-end. Soleil radieux, neige, tempêtes : on a déjà tout connu. Ce sont mes guides qui font que tout se passe bien. J'en suis fière. Ce qui rend l'Erzberg unique, à mes yeux, ce sont les gens. »

05 L'animateur

Andi Brewi est la voix du Red Bull Erzbergrodeo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Andi Brewi: « Cela fait plus de dix ans que j'anime l'événement. Je viens à la base de la scène mountain bike, mais j'ai toujours roulé en moto aussi. J'ai rencontré Karl Katoch sur un salon. Il m'a jeté dans le grand bain. C'était un peu comme un examen universitaire, parce que le public du Red Bull Erzbergrodeo est extrêmement pointu et que le moindre manque de préparation se voit tout de suite. Tu ne peux pas te permettre d'erreur. Sur le week-end, je suis chargé non seulement de donner les infos et de mettre l'ambiance, mais aussi de rappeler les règles à respecter. Dans un site minier en activité, c'est tout simplement indispensable. J'anime aussi les briefings riders et je commente la course en intégralité, en direct, le dimanche. De tous mes boulots, celui du Red Bull Erzbergrodeo est le plus varié — un vrai melting-pot. J'y ai énormément appris.

06 Le responsable sécurité

Erwin Schume coordonne les équipes de secours © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Erwin Schume: « Pendant la course, je suis au PC, à surveiller la situation sur la montagne via plusieurs canaux radio. Sur le terrain, on est organisés en équipes de trois. Chaque véhicule de secours embarque des secouristes et un médecin urgentiste, plus un secouriste en montagne — eux seuls connaissent vraiment la montagne. Deux guides à moto assurent l'escorte. Nous avons neuf véhicules de secours sur place, plus des hélicoptères en stand-by. Quand une équipe doit quitter son poste pour intervenir, la suivante prend immédiatement sa place. Toute la logistique est extrêmement complexe et minutieusement chorégraphiée. Chaque course a sa dynamique. Première règle empirique : quand un accident se produit dans le week-end, plusieurs autres suivent. Deuxième règle : un cinquième du peloton entrera en contact avec nous au cours du week-end, le plus souvent pour de petites blessures — éraflures ou contusions. »

07 Les fans

Lukas et Gerd, d'Eisenerz, sont des habitués de l'Erzbergrodeo © Petra Sturma

Lukas und Gerd: « C'est un vrai show, cette ambiance qui dure du petit matin jusque tard dans la nuit. C'est juste fantastique. Notre favori, c'est le Britannique Graham Jarvis. On le suit depuis qu'on est ados. C'est un trial-rider hors pair, et à 50 ans il est toujours à fond ! On a fait des fêtes mémorables ici. La glissade sur banc de bière, c'est devenu légendaire ! »

08 Les rookies

Les frères Jonas et Linus Albert prennent le départ pour la première fois © Red Bull Content Pool

Jonas Albert: « C'est une expérience de dingue — autant de riders pros au même endroit ! On est arrivés hier soir avec ma mère depuis Schweinfurt, en Allemagne — mon père s'est blessé en moto — et on dort ici dans le camping-car. On rentre dimanche parce qu'on doit être en cours lundi. On a commencé la moto il y a cinq ans, et on rêvait de cette course depuis ! Au départ, on était vraiment stressés et on avait peur de chuter à ces vitesses, mais tout s'est bien passé. On est super contents de notre classement au prologue et, en course, on a poussé jusqu'au checkpoint 13 et au checkpoint 9 sur 27 au total. »

09 La Speed-Queen

Viktoria Dorfer a fini deuxième du prologue femmes 2023. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Viktoria Dorfer: « J'ai roulé à moto pour la première fois à dix ans, j'ai disputé mes premières courses à douze, et j'ai très vite su que je voulais devenir endurista. J'ai remporté le KRKA Enduro Raid en 2023 et 2024, et même l'Enduro Trophy en 2025. L'an dernier, j'ai pris le départ du Prologue du Red Bull Erzbergrodeo pour la troisième fois. L'Erzberg, c'est ma montagne, et j'adore y rouler parmi les hommes, en tant que l'une des 16 femmes engagées. J'ai réussi à prendre la deuxième place du prologue femmes, comme en 2023 ! Toute ma famille fait de la moto — mes parents, mon frère. Notre passe-temps est un super contrepoids à mon métier de métallurgiste, dans l'entreprise familiale, à Trofaiach. »

10 Le maître

Quatre fois vainqueur, Mani Lettenbichler sait ce qu'il faut pour gagner. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Manuel Lettenbichler : « Ces dernières années, c'est devenu une tradition : le lundi et le mardi, des sorties sont organisées sur la montagne, auxquelles beaucoup de pros participent. Comme ces sorties couvrent des portions du Red Bull Erzbergrodeo, on a l'occasion de s'habituer à ce terrain très particulier. Nous non plus, on ne connaît pas le tracé exact du jour de course ; j'arrive donc le dimanche d'avant, idéalement avec l'énergie physique et mentale au max. Le Red Bull Erzbergrodeo, c'est le point culminant de notre saison, et tu n'as pas envie de gâcher ça. Mon plan est simple : tout donner. Aucune place pour des jeux tactiques. C'est trop facile de faire une erreur. Alors j'y vais à fond, en restant concentré sur moi. La pression est énorme chaque année, et mes quatre victoires consécutives n'y changent rien. Mais le fait d'avoir gagné une première fois à 16 ans, c'est sans doute ce qui me rend le plus fier, encore plus que mon premier titre plus tard. Ça en dit long sur la mystique du lieu : déjà être finisher de l'Erzberg, c'est incroyablement dur à atteindre. »

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Quand et où a lieu le Red Bull Erzbergrodeo 2026 ?

Le Red Bull Erzbergrodeo 2026 se déroule du 4 au 7 juin 2026 sur le site emblématique de l'Erzberg, à Eisenerz, en Autriche. Cette 30e édition rassemble amateurs et stars du Hard Enduro mondial sur un tracé de 35 kilomètres semé de rochers et de montées forestières.

Programme des quatre jours :

Jeudi 4 juin — Rocket Ride (épreuve d'accès, qualifications)

Vendredi 5 juin — Prologue (première manche de sélection)

Samedi 6 juin — Prologue (suite, classement final des 500 qualifiés)

Dimanche 7 juin — Red Bull Hare Scramble (course principale de 4 heures)

Seuls les 500 pilotes les plus rapides au Prologue prennent le départ du Hare Scramble. Et parmi eux, souvent moins d'une douzaine franchissent la ligne d'arrivée.

Le Red Bull Erzbergrodeo 2026 se déroule du 4 au 7 juin 2026 et vous pouvez suivre l'action en direct sur Red Bull TV.

FAQ

Quand a lieu le Red Bull Erzbergrodeo 2026 ?

Le Red Bull Erzbergrodeo 2026 se déroule du 4 au 7 juin 2026 à Erzberg, près d'Eisenerz en Autriche.

Où se déroule le Red Bull Erzbergrodeo ?

La course a lieu sur l'Erzberg, une montagne de minerai de fer en activité située à Eisenerz, en Styrie (Autriche).

Comment suivre le Red Bull Erzbergrodeo en direct ?

La course principale (Red Bull Hare Scramble) est retransmise en direct sur Red Bull TV le dimanche 7 juin 2026, à partir de 12h30 CEST.

Combien de pilotes participent au Red Bull Erzbergrodeo ?

Jusqu'à 1 500 pilotes s'élancent lors des épreuves qualificatives. Seuls les 500 plus rapides sont admis au départ du Hare Scramble, l'épreuve principale du dimanche.

Qui a remporté le Red Bull Erzbergrodeo le plus de fois ?

Manuel Lettenbichler (Allemagne) est le recordman avec quatre victoires consécutives. Il a remporté son premier titre à seulement 16 ans.

Pourquoi le Red Bull Erzbergrodeo est-il considéré comme la course d'enduro la plus dure du monde ?

En quatre heures de course, sur un tracé de 35 km semé de rochers et de montées extrêmes, seule une douzaine de pilotes (sur 500 au départ) parvient généralement à franchir la ligne d'arrivée.