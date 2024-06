10 choses qui font du Red Bull Erzbergrodeo un hard enduro vraiment unique

Au cours des trois dernières décennies, le Red Bull Erzbergrodeo est devenu la référence en matière de courses d'enduro extrêmes. Il faut dire que l’événement mélange un des défis sportifs les plus difficiles au monde et une atmosphère de festival. On peut y voir 1 500 pilotes et des milliers de fans affluer dans l'ancienne ville minière d'Eisenerz, dans la région du Tyrol, en Autriche.

Le Red Bull Erzbergrodeo 2024 aura lieu le 2 juin 2024, et vous pourrez le suivre en direct sur Red Bull TV . Si, comme nous, vous êtes impatient d'assister à l'un des événements mythiques de l' enduro , voici 10 raisons pour lesquelles cette course extrême est unique.

3 minutes Preview de la Red Bull Erzbergrodeo Voici pourquoi le Red Bull Erzbergrodeo (ultimate Hard Enduro) est considérée comme la course d'un jour la plus difficile au monde.

01 La météo

Tout le monde parle de la météo, mais à Erzberg, elle est réellement intéressante. Les montagnes de Styrie produisent d'étranges phénomènes météorologiques, où un soleil radieux peut rapidement se transformer en avalanche de grêlons de la taille d'une balle de golf. Le Red Bull Erzbergrodeo a tout connu : vagues de chaleur, neige en plein été, brouillard givrant et foudre. L'événement le plus mémorable a eu lieu en 2013, lorsque des pluies torrentielles ont créé un lac où les motos positionnées sur la ligne de départ menaçaient de se noyer.

Les pilotes ont commencé l'Erzbergrodeo 2013 dans un lac due à la pluie © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 L'atmosphère

Les pilotes, les fans et les guides contribuent tous à créer une incroyable atmosphère de festival sur l'Erzberg. Avant l'épreuve principale de quatre heures, ils peuvent se tester lors du Rocket Ride et du Prologue de la Route du Fer. L'après-midi, après la compétition, les coureurs réparent leurs motos, partagent des repas ou font la fête aux stands servant de la bière. Enfin, il y a le Raid on Eisenerz, une tradition d'avant-course : le samedi soir, les concurrents se rendent dans la ville pour faire la fête avec les habitants . Découvrez les coulisses de la Red Bull Erzbergrodeo dans le vlog de Paul Bolton et Mani Lettenbichler ci-dessous :

7 minutes Raid on Eisenerz – Red Bull Erzbergrodeo La plus grande célébration des courses de motocross n'est pas complète sans la balade annuelle à travers Eisenerz.

03 Rivalités

Manuel Lettenbichler et Billy Bolt sont les rivaux les plus proches : bien qu'ils aient des styles opposés et qu’ils se poussent l’un l’autre à atteindre les sommets de leur sport, ils pensent que le sport doit être un plaisir et sont en fait très proches.

22 minutes Dans la boue de l'Erzberg Les pilotes Paul Bolton et Manuel Lettenbichler nous emmènent dans la boue de la course de hard enduro Erzbergrodeo, en prévision d’une grande compétition.

En 2023, Mani a pris un bon départ dans le sprint au fond de la carrière et a rapidement pris la tête. Pendant ce temps, Bolt est tombé et a endommagé sa moto, il a dû rouler dans un océan de problèmes. Pourtant, il a réussi à remonter le classement à travers le peloton et a même dépassé Mani pour prendre la tête et remporter son deuxième titre au Red Bull Erzbergrodeo .

Le podium de 2023 (Lettenbichler, Hart et Bolt) © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

04 Célébrités

Chaque année, certains des plus grands noms du sport automobile international se rendent à Eisenerz pour réussir à gravir le Prologue : Dani Pedrosa , Robbie Maddison , Laia Sanz , Dougie Lampkin et Ryan Sipes (pour n'en citer que quelques-uns). L'un des moments les plus mémorables a eu lieu en 2010, lorsque le champion du monde de F1 Kimi Raïkkönen a piloté sa voiture WRC sur la route de fer.

2 minutes Taddy affronte Kimi Raikkonen sur la montée de l'Erzberg mountain Le pilote de moto enduro Taddy Blazusiak affronte Kimi Raikkonen pilote de WRC sur le parcours du Red Bull ErzbergRodeo d'Erzberg.

05 Les Amateurs

La Red Bull Erzbergrodeo n'est pas juste une course difficile, c'est tout simplement la course d'un jour la plus dure au monde. Le Prologue réduit les 1 500 participants à 500 qualifiés, et parmi eux, une poignée atteindra la ligne d’arrivée. La plupart d'entre eux passera les quatre heures à essayer d'escalader les premières côtes comme Wasserleitung ou Three Kings. Malgré tout, l'année suivante, ils reviendront pour une nouvelle édition (et une nouvelle fessée). Dans WESS Diaries, nous avons suivi Kevin Gallas et la légendaire Laia Sanz tout au long de l'édition 2019.

13 minutes The Erzbergrodeo Take a look at the Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble from two different perspectives.

06 Les paysages

Le Red Bull Erzbergrodeo se déroule dans un décor époustouflant de montagnes couvertes de pins (à quelques kilomètres du Red Bull Ring), de paysages lunaires et de forêts verdoyantes. En 2022, Mani Lettenbichler était arrivé dans le fond d'une paisible vallée, dernier obstacle sur le chemin de sa première victoire. Mais le sol de la forêt était humide, glissant et offrait une adhérence pas loin d’être négative. Il s'est efforcé de trouver un chemin pour sortir de la vallée avant que le peloton ne le rattrape. Finalement, il a sauté de sa moto et s'est enfoncé dans le sol pour enlever les pierres et les racines afin que sa KTM puisse repartir car elle s’était embourbée. L'Allemand a finalement réussi à sortir de la vallée pour s'envoler vers la victoire.

Une vu à couper le souffle que les coureurs apprécient admirer © Future7Media/Red Bull Content Pool

07 Les montées

Avec des noms aussi fous que Lazy Noon, Water Pipe, Bathtub, Three Kings, Dynamite, le Red Bull Erzbergrodeo se caractérise par les montées massives qu’il impose aux riders. Les pentes ne sont pas seulement raides, elles sont aussi incroyablement fourbes et glissantes, les motos tentant d'adhérer au schiste, envoyant ainsi des pierres dévaler les pentes. Chaque fois qu'un coureur réussit à vaincre une montée, il rend la tâche un peu plus difficile pour les autres .

Voilà ce qu'on appelle une montée ! © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

08 Carl's Dinner

L'étape qui représente peut-être le mieux le Red Bull Erzbergrodeo . Le Carl's Dinner, c’est un passage épuisant composé d’un amas de blocs de rochers laissés sur le flanc de la montagne par des siècles d'exploitation minière. Carl’s Dinner met à l'épreuve les compétences des pilotes en matière de trial ainsi que leur force et leur endurance (à la fois mentale et physique). En 2019, Mani Lettenbichler , 21 ans, a été le premier à arriver au champ de blocs, mais Graham Jarvis s'est appuyé sur son expérience en trial pour dépasser le jeune Allemand et remporter la course. À 44 ans, il s'agissait de son cinquième triomphe ici. Mani est maintenant à son apogée et est en train de se forger sa propre légende sur le Géant de Fer.

Grosse difficulté dans la montée du Carl's Dinner © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

09 Les riders

Le championnat du monde FIM de Hard Enduro est incomparable. Il n’y a aucun autre sport où les meilleurs pilotes se retrouvent entre amis en dehors des courses sans esprit compétitif. L'ancienne génération, avec des pilotes comme Graham Jarvis et Taddy Błażusiak, ont grandi en pratiquant le trial. Aujourd'hui, les meilleurs pilotes s'entraînent souvent ensemble et font du free ride, et les deux pilotes qui ont remporté les derniers championnats du monde d'enduro, Lettenbichler et Billy Bolt, s'entraînent même ensemble .

Les riders s'aident pour grimper la montagne © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

10 Les gagnants

500 personnes peuvent prendre le départ de la Red Bull Hare Scramble, mais au sens propre, seule une poignée d'entre elles parvient au terme de cette course de 35 km. Ceux qui reviennent et gagnent encore et encore sont d’une autre trempe. L'exemple le plus criant est peut-être celui de 2015, lorsque quatre coureurs dominaient la course jusqu’à une nouvelle section du parcours : une portion abrupte à travers une forêt vierge. L'organisateur de la course, Karl Katoch, l'a baptisée « Downtown », mais les coureurs qui se sont retrouvés coincés au fond l'ont appelée « Green Hell » (l'enfer vert). Quatre coureurs, Graham Jarvis, Jonny Walker, Alfredo Gómez et Andreas Lettenchbichler. Ils ont dû s’entraider pour sortir de la vallée et se partager la première marche du podium.

Se serrer les coudes : le Red Bull Hare Scramble © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Vous savez tout. Rendez-vous donc le 2 juin, à Erzberg, ou devant la Red Bull TV pour suivre le Red Bull Erzbergrodeo en direct.