Sebastian Vettel et Yuki Tsunoda ramènent la F1 au Nürburgring

Sebastian Vettel: On ne pourra maintenir le sport automobile en vie que si nous l'adaptons aux futurs défis. Race Without Trace est l'un de nos projets environnementaux. Lors du Goodwood Festival of Speed 2023, j'ai pris le volant de deux de mes voitures préférées : la FW14B de Nigel Mansell et la MP4/8A d'Ayrton Senna, deux véritables icônes de la course automobile. Ces vieux bolides ne devraient pas prendre la poussière comme des reliques dans un garage. J'ai donc eu le grand plaisir de démontrer que l'on peut continuer à s'amuser avec de vieilles voitures de course tout en respectant l'environnement, en les faisant rouler avec un carburant neutre en carbone. Je participe à la Red Bull Formula Nürburgring avec ma RB7 au carburant neutre en carbone. Elle fonctionne parfaitement et le son est exactement le même, mais on le fait d'une manière plus responsable.