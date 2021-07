Bernard Kerr triple la mise sur le Red Bull Hardline

Parti en dernier sur ce

, le tenant du titre a donc ajouté une nouvelle couronne à son palmarès en s’imposant pour la troisième fois (après ses victoires en 2016 et 2019) sur cette course. "Ça fait six ans que je viens ici et mon expérience m’a beaucoup aidé" a expliqué l’Anglais à la triple couronne. "Je suis tombé aux entraînements, j’avais un peu d’appréhension sur certains passages, même si la piste avait un peu plus de flow cette année. Je suis tellement heureux de rentrer dans l’histoire de cette course et de la remporter à nouveau." Bernard Kerr s’impose donc devant Laurie Greenland et Kade Edwards pour un triplé britannique. Le Français Matteo Iniguez prend une belle sixième place.