Le parcours de Red Bull Hardline en images

Red Bull Hardline est de retour à Dyfi Valley, au Pays de Galles, ce dimanche 11 septembre. La course sera à suivre en direct sur Red Bull TV à partir de 12 heures UTC.

Le créateur du parcours Red Bull Hardline , Dan Atherton, a encore une fois imaginé de nouveaux moyens pour rendre encore plus difficile la course de VTT de descente la plus hard du monde, lui qui a toujours considéré l'événement comme une façon de mettre au défi les capacités des coureurs, plutôt que leur vitesse pure et simple.

"Les pilotes y vont de plus en plus fort chaque année, mais je ne pense pas que les pistes suivent cette progression", explique-t-il. "Red Bull Hardline a pour objectif de pousser la discipline aussi loin que nous le voulons".

Le créateur du parcours, Dan Atherton. © Dan Griffiths Red Bull Hardline a pour objectif de pousser la discipline aussi loin que nous le voulons Dan Atherton

"En découvrant la piste, on se demande forcément plein de choses du style : "comment vais-je terminer la course ?" Vous vous demandez comment vous allez réussir à descendre ce truc et cette pensée ne vous lâche pas jusqu'au jour J. Puis, tout d'un coup, vous êtes dans une mentalité de course, mais vous vous battez plus contre la piste plutôt que contre le chrono."

Gee Atherton confirmed as riding

Gee Atherton , frère de Dan, fera partie du peloton de 30 pilotes. Ça sera sa première compétition depuis un terrible accident survenu lors d'un tournage en 2021.

"Ce mec est trop coriace. Mais, bien sûr, le voir de retour sur le vélo après tout ce qu'il a parcouru en si peu de temps est incroyable."

Prêt pour la course © Dan Griffiths

Voici un guide étape par étape du parcours qu'Atherton a mis en place pour l'élite du VTT pour la course de 2022. Vous pouvez également découvrir comment le parcours a été construit ici .

01 Avant le départ

Sur leur chemin du départ, les pilotes traversent les vestiges de l'ancienne ligne droite de départ.

Le challenge commence avant le départ © Dan Griffiths

Ils pourront profiter d'une vue incroyable sur la vallée et profiter d'un dernier moment de calme avant de se lancer.

Peu de départ offrent une telle vue © Dan Griffiths Une course épique dans tous les domaines © Dan Griffiths

Au Red Bull Hardline, les pilotes ont tendance à augmenter la compression de leur suspension pour faire face aux chocs. Le portillon de départ offre une dernière occasion de s'assurer que les réglages sont au point avant la descente.

Les mécaniciens ont du pain sur la planche © Dan Griffiths

02 Section 1 : Rock and roll

Les riders prennent le départ sur un sol en roche adhérent qui leur permet de se préparer pour le premier drop.

La première section est conçue pour les pilote de descente © Dan Griffiths Un terrain typique du Pays-de-Galle © Dan Griffiths

Par rapport au reste du parcours, le premier drop est relativement doux, bien que l'atterrissage soit devenu moins clément au fil des années. D'où la nécessité de la compression. À la sortie du drop, les riders se retrouvent sur la première berme, qui leur permet de prendre de la vitesse. C'est une configuration idéale pour sortie du drop. Il est long et prend facilement de la vitesse, une configuration idéale pour le passage suivant.

Premier drop © Dan Griffiths Première berme © Dan Griffiths

La surface de la première berme contient beaucoup de terre et de cailloux. On peut donc s'attendre à voir des projectiles projetés par les roues des riders.

Dès la première berme, les coureurs doivent être sur leurs gardes © Dan Griffiths Premier step-down © Dan Griffiths Une idée de la raideur du parcours. © Dan Griffiths

Après la première berme, les riders arrivent rapidement à un step-down artificiel que vous pouvez voir sur la photo qui suit.

À 45 degrés © Dan Griffiths

Cette dalle n'est peut-être pas l'obstacle le plus impressionnant de la piste, mais les riders doivent quand même s'en méfier car elle peut être très glissante - même sur le sec - et peut facilement les surprendre. La première section de la piste est maintenant terminée, mais les pilotes savent qu'il leur reste encore au moins quatre minutes de pilotage intense. Si la première section a toutes les caractéristiques d'un parcours de descente, la seconde a plus des airs de freeride.

03 Section 2 : Roots manoeuvres

Les pilotes arrivent maintenant dans une zone sombre et boisée. Leurs yeux doivent rapidement à la baisse de luminosité car il ne reste que quelques secondes avant que les choses ne se corsent vraiment.

Dans les bois © Dan Griffiths

Un atterrisseur en bois absorbe ensuite une partie du choc puis les riders traversent ensuite une nouvelle dalle en roche, qui peut être très glissante si le sol et humide. Mais à la vitesse à laquelle ils passent cette section, la plupart de ces détails passent inaperçus et les pilotes arrivent rapidement sur une nouvelle berme.

Deuxième drop © Dan Griffiths Se préparer au drop © Dan Griffiths

L'atterrisseur n'a pas toujours été là. Il a été introduit sur le parcours en 2019 pour raffermir l'atterrissage et que les riders puissent s'y préparer. Avant son introduction, ils faisaient face à une énorme compression qui leur offrait très peu de temps pour se redresser avant la ligne droite qui suit.

Une berme parfaite © Dan Griffiths

Car les coureurs ont besoin de toute la vitesse possible sur les 100 prochains mètre pour se préparer à ce qui les attend au bout de la ligne : le Cannon, l'un des éléments les plus effrayants du parcours.

Gee Atherton dompte la piste © Dan Griffiths

Les pilotes arrivent dans la forêt, et fanchissent un fossé de 17 mètres.

Staring down the barrel at The Cannon © Dan Griffiths The view down course from the top of The Cannon © Dan Griffiths Looking back up at the jump © Dan Griffiths

Les pilotes roulent maintenant à 65 km/h. Et c'est mieux quand on sait ce qui les attend après.

Une chance de prendre de la vitesse © Dan Griffiths

Le Step Up a fait plusieurs victimes, notamment Craig Evans, vainqueur de la Red Bull Hardline 2017, qui s'est cassé le genou sur ce saut l'année précédente. Au fil des années cependant, les riders sont devenus de plus en plus à l'aise dessus et en 2019, Kaos Seagrave y même fait un backflip.

Atherton a utilisé une rampe de motocross freestyle en acier pour servir de point de départ à ce dispositif gigantesque, afin d'offrir aux pilotes le plus de temps possible en l'air.

Le Step Up, dans toute sa splendeur © Dan Griffiths Comment les pilotes vont s'envoler © Dan Griffiths

Ce qui effraie sur le Step Down, c'est est que les pilotes ne voient pas ce qui les attend derrière, jusqu'à ce qu'ils décollent.

Le Step Down est probablement l'un des obstacles les plus intenses du parcours. Quelques secondes seulement après avoir atterri sur le Step Up, les riders doivent se préparer à un drop de 18 mètres, puis à un atterrissage. Brage Vestavik s'y est fait une belle frayeur l'année dernière mais n'a rien laissé transparaître.

Le Step Down est né en 2021 © Dan Griffiths The Step Down take off is a bit of a leap of faith © Dan Griffiths

Une fois que l'impact a été absorbé par les pilotes, ils ont peu de temps pour se préparer à la crête suivante. Si les coureurs abordent cette section de manière déséquilibrée, ils auront certainement des problèmes.

Un moyen de conserver vitesse et équilibre © Dan Griffiths

Puis, le parcours serpente à travers la montagne pendant 15 secondes ultra techniques.

La section après le Step Down est technique © Dan Griffiths

Si cette partie de la piste peut d'abord sembler tranquille, les pilotes n'ont pourtant aucun répit. Elle est pleine de souches d'arbres, de racines et de rochers. Tout ce qui peut surprendre un pilote s'il n'est pas attentif.

"Techniquement, c'est rapide et vous devez tout le temps penser à le temps à la courbe à droite, car si vous la ratez, vous ne pouvez pas faire toute la section suivante. Vous devez réussir le virage pour obtenir le Step Down, et le on-off - on commence à arriver à un point où toutes les fonctions sont liées", explique Dan.

Rock Gully est une autre section très technique © Dan Griffiths

04 Section 3 : Freeride thrills

Après une section de descentes, ce sont maintenant les skills en freeride des riders qui sont mis à l'épreuve.

Bienvenue dans la section freeride © Dan Griffiths

La section commence par une descente de 13,7 m dans une berme qui a été ramenée de 90 degrés à environ 45 degrés pour préparer les coureurs au nouvel obstacle : on-off.

La première berme permet de prendre de la vitesse © Dan Griffiths

Le on-off consiste en un saut de 12 mètres, qui fait atterrir les coureurs sur un atterrisseur long de 9 mètres, avant de reprendre un autre saut de 12 mètres.

Une section spectaculaire © Dan Griffiths

Les 15 secondes suivantes sont un enchaînement de longs sauts rapides, incomparable à tout ce qui a été fait sur une piste de course auparavant...

La nouvelle section de sauts dans son intégralité © Dan Griffiths

"On se retrouve soudain avec des sauts très ouverts", explique Gee Atherton. "Il faut enchaîner les obsracles pour que ça fonctionne, ce qui est le but de cet compétition", s'enthousiasme-t-il.

Un premier saut à 26m © Dan Griffiths ... le deuxième saut est un peu plus court : 25m. © Dan Griffiths

"La nouvelle section de saut est géniale. C'est l'un des changements majeurs en termes de style du parcours. À partir de là, le parcours continue à descendre le long du flanc de la montagne, en entrant dans une autre section boisée. Sous la limite des arbres, les pilotes peuven conserver une certaine vitesse avant d'arriver à l'une des éléments les plus redoutables du parcours : le Road Gap.

"C'est l'une des sections les plus abruptes et beaucoup de riders perdent du temps ici. C'est super bancal et nous l'avons fait exprès pour que les coureurs n'arrivent pas trop vite dans le Road Gap", explique Atherton."

Conserver sa vitesse dans les bermes © Dan Griffiths

Le tristement célèbre Road Gap est un saut de 16,7 mètres au-dessus d'une route. C'est l'une des caractéristiques les plus effrayantes du parcours, mais c'est aussi l'une des plus simples à gérer pour les coureurs d'élite. Elle est prévisible et les pilotes savent où ils vont atterrir.

Le Road Gap est l'un des sauts les plus "simples" du parcours... © Dan Griffiths Le célèbre Road Gap © Dan Griffiths

"Peu de choses ont changé au fil des ans à ce niveau du parcours, mais en 2021, nous l'avons rendu encore plus grand. Vous devez donc être toujours à 100 % et ne jamais baisser votre garde", explique Atherton.

The Road Gap landing is long to soak up the hit after the colossal airtime © Dan Griffiths

05 Section 4 : Tech it to the finish

La vitesse des coureurs est transmise de la berme du Road Gap à un système de lilypad. "Le lilypad est assez technique, mais il donne une impression de menthe. Vous venez d'atterrir sur le Road Gap et vous devez rapidement remettre le contact", prévient Dan.

On-off © Dan Griffiths

La section inférieure de la piste est un particulièrement technique.

"C'est difficile d'y aller en douceur et on est tellement épuisé à ce moment-là... C'est probablement l'un des passages les plus physiques. Vous venez de sortir du Road Gap et vous retenez encore votre souffle, vous êtes tendu, et puis vous devez faire face à ça", explique Atherton.

"You're making sure you've got the right line, trying to carry your speed. You want to relax, if that's the right word, before the last jumps, but at the same time you're trying to carry momentum for the bottom jumps."

The G-Out: the riders' line is over the rocks in the centre of this image © Dan Griffiths There are more roots for riders to contend with as they approach the finish © Dan Griffiths

Alors qu'ils pensaent que c'était terminé, les pilotes doivent encore faire face à un jump, dont le saut final du Fly-Off avant de donner un dernier coup de pédale pour prendre de la vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée.

L'avant-dernier saut © Dan Griffiths

"À ce stade, vous êtes fatigué : vous ressentez toute la pression de la descente et si vous ratez un des jumps précédents, vous ne pouvez pas passer le dernier", explique Atherton.

Le Fly-off final, avec l'arriée dans le champ au-delà © Dan Griffiths

On attend le 11 septembre pour voir comment ils s'en sortiront.

