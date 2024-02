Tout savoir sur les événements Red Bull Hardline en 2024

Red Bull Hardline La course de VTT descente la plus difficile au monde, la Red Bull Hardline, revient au Pays de Galles les 1er et 2 juin 2024 pour son 10e anniversaire.

On vous le disait plus haut, la Red Bull Hardline propose un parcours parmi les plus difficiles de la planète. Au fil des ans, ce constat n’a fait que se réaffirmer avec des lignes à en faire pâlir même les plus intrépides freeriders. À l'heure actuelle, on en sait encore assez peu sur la track qui attend les VTTistes (surprise surprise), mais si l’on se fie aux éditions précédentes, nul doute qu’il y aura de gros step down et des pointes de vitesse au-dessus des 60 km/h.