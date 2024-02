Red Bull Hardline : quelques secondes ont fait la différence

Plus de 5 000 fans enthousiastes ont célébré Rónán Dunne lorsqu'il a remporté la Red Bull Hardline Australie au Maydena Bike Park en Tasmanie. Il a été rejoint par Bernard Kerr , deuxième, et George Brannigan , troisième, pour compléter le podium de la toute première édition de la Red Bull Hardline Australie. (Les résultats complets et les temps sont indiqués ci-dessous).

L'événement a également été marqué par d'énormes progrès et des premières, puisque de nombreuses femmes ont parcouru le long parcours technique de l'événement pendant les journées d'entraînement et la course.

12 minutes Top 3 runs – Red Bull Hardline Australie 2024 Regardez les trois meilleurs runs de la compétition de VTT descente Red Bull Hardline Australie au bike park de Maydena, en Tasmanie.

Gracey Hemstreet et Louise-Anna Ferguson sont devenues les premières femmes de l'histoire à participer à la finale de la Red Bull Hardline.

D'autres, Tahnée Seagrave , Harriet Burbidge-Smith , Hannah Bergemann et Cami Nogueira, s'y sont essayées sur différentes parties de la piste mais ne se sont pas qualifiées.

01 Les participants à la Red Bull Hardline 2024

Les participants au Red Bull Hardline © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Consultez la liste complète des cyclistes ci-dessous :

Bernard Kerr (Royaume-Uni)

George Brannigan (Nouvelle-Zélande)

Jackson Goldstone (Canada)

Gaetan Vige (France)

Darcy Coutts (Australie) - s'est retiré

Matteo Inguez (France)

Adam Brayton (Royaume-Uni)

Rónán Dunne (Irlande)

Laurie Greenland (Royaume-Uni)

Brook Macdonald (Nouvelle-Zélande)

Kaos Seagrave (Royaume-Uni)

Sam Blenkinsop (NZL)

Dan Booker (AUS)

Sam Gale (Nouvelle-Zélande)

Thibault Laly (France)

Jim Monro (UK)

Vincent Tupin (France)

Theo Erlangsen (Afrique du Sud)

Connor Fearon (Australie)

Baxter Maiwald (Australie)

Johny Salido (Mexique)

Thomas Genon (Belgique)

Matt Jones (Royaume-Uni)

Reed Boggs (USA)

Remy Morton (Australie)

Dennis Luffman (Royaume-Uni)

Louise Ferguson (Royaume-Uni)

Gracey Hemstreet (Canada)

02 Le parcours

Sam Blenkinsop et Brook Macdonald se suivent sur le circuit © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

La piste Red Bull Hardline Tasmania était un véritable mastodonte, avec 2,3 km de sentiers soigneusement aménagés. Tout au long de l'entraînement et de la journée de course, les vététistes poussaient à plus de 70 km/h dans certaines zones.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur la piste :

Longueur de la piste : 2,3 km

Élévation verticale : 575 m

Le plus grand saut d'écart : 23 m

Le plus grand dénivelé : 10 m+

Temps de course estimé : 3,50 minutes

Point d'altitude le plus élevé : 925 m au-dessus du niveau de la mer.

La géologie du parcours change trois fois, ce qui donne des types de roches et de sols totalement différents tout au long du parcours.

4 minutes Red Bull Hardline Australie - Aperçu du parcours Découvrez le parcours de la compétition de VTT descente Red Bull Hardline Australie 2024 avec Jackson Goldstone et Laurie Greenland.

03 Le public

Theo Erlangsen et Sam Gale passent à l'action. © Dan Griffiths

L'énergie était à son comble, de l'ouverture à la fermeture des portes, avec des spectateurs entourant chaque section de la piste, encourageant leurs riders préférés.

Des cloches ont retenti lorsque la deuxième vague de concurrents est entrée en piste, les sifflets et les applaudissements étant clairement audibles lorsqu'ils ont dévalé la pente.

Ils ont bravé le soleil, la pluie, la boue et la poussière pour faire de la toute première édition du Red Bull Hardline Tasmania un événement mémorable, et nous les en remercions !

04 Entraînement et repérage

Tahnee Seagrave est prête à partir © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool Jackson Goldstone pose le pied pendant la course © Brett Hemmings

Des tests ont eu lieu tout au long de la semaine, et les participants ont pu parcourir et tester différentes parties de la piste. Un grand nombre d'images ont été capturées, que vous pouvez consulter sur l' Instagram de Red Bull.

Les conditions météorologiques ont changé le vendredi, avec de la pluie et des vents violents qui ont mis à l'épreuve certains concurrents et raccourci les temps d'entraînement, augmentant ainsi les enjeux pour le jour de la course.

L'avantage d'arriver avec quelques jours d'avance était les pré-shows quotidiens, qui étaient un moyen parfait pour apprendre à connaître les riders, leurs réglages et toutes les parties de la piste, y compris la section rapide de Baxters Highway, le lourd Road Gap, le très aérien Shark Fin, et un kicker de 21 mètres pour finir.

Regardez la présentation de la Red Bull Hardline Tasmania ci-dessous.

6 minutes Prêt à drop la Red Bull Hardline Tasmanie Les pilotes sont prêts à se lancer dans les finales de la première édition du Red Bull Hardline en Australie.

05 Le grand récapitulatif de la course

Remy Morton s'envole © Brett Hemmings

La journée a commencé par un temps parfait, ce qui signifie que la piste s'est asséchée tout au long de la journée et qu'elle est devenue de plus en plus rapide et pratiquable.

Les riders sont partis dans l'ordre inverse du classement, les plus lents partant les premiers.

En fin de compte, il n'y avait pas beaucoup d'écart, avec seulement 3 secondes entre le premier, Ronan Dunne, Bernard Kerr, deuxième, et le troisième, George Brannigan. C'est incroyable si l'on considère qu'ils ont effectué le parcours avec une moyenne d'un peu plus de trois minutes. Un simple virage aurait pu faire la différence au classement.

Sur le podium - Bernard Kerr, Ronan Dunne George Brannigan © Graeme Murray

Le titre de rider de la semaine a été décerné à la canadienne Gracey Hemstreet, qui a été acclamée par la foule et les autres participants.

Gracey Hemstreet remporte le titre de rider de la semaine © Graeme Murray

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des riders et leurs temps.

Red Bull Hardline Classement final Go to Event 1 IRL Temps 3:08.145 2 GBR Temps 3:10.021 3 NZL Temps 3:11.021 4 FRA Temps 3:13.047 5 AUS Temps 3:13.469 Show all results Classement Riders Pays Temps 1 IRL 3:08.145 2 GBR 3:10.021 3 NZL 3:11.021 4 FRA 3:13.047 5 AUS 3:13.469 6 GBR 3:14.177 7 NZL 3:14.700 8 NZL 3:14.721 9 RSA 3:15.807 10 FRA 3:15.844 11 NZL 3:16.607 12 AUS 3:18.072 13 GBR 3:18.508 14 FRA 3:18.727 15 GBR 3:20.832 16 FRA 3:21.447 17 GBR 3:22.525 18 GBR 3:25.487 19 MEX 3:36.340 20 AUS 3:45.607 21 GBR 3:54.107 22 CAN 3:56.586 23 USA 3:59.562 24 BEL 4:19.916 25 GBR 5:08.412 26 AUS DNF 27 CAN DNF

Vous pouvez regarder dès maintenant et gratuitement l'intégralité du replay de l'événement ci-dessous, sur Red Bull TV.

EN REPLAY : Red Bull Hardline Australie La descente de VTT la plus dure au monde débarque en Australie pour la première fois. Regardez le Red Bull Hardline Australie en replay videeo sur Red Bull TV !