Tout ce que vous devez savoir sur le Red Bull Hardline 2021

est de retour pour sa septième édition, et il est est toujours considéré comme l’une des courses de VTT descente les plus hardcores du monde.

La vallée de Dyfi est nichée dans le massif de Snowdonia, au nord du Pays de Galles. Une région très populaire chez les riders, à seulement quelques kilomètres au nord de Machynlleth et près de Dolgellau, deux villages donnant accès à des pistes de VTT et divers bike parks.

