Jackson Goldstone remporte Red Bull Hardline !

Jackson Goldstone se souviendra à jamais de son premier Red Bull Hardline. Et les spectateurs venus en nombre dans la parc national de snowdonia, au Pays de Galles, se rappelleront eux aussi un moment de ce Canadien venu remporter la course de descente la plus difficile au monde dès sa première participation. Du jamais vu dans l’histoire de l’épreuve. “Je suis aux anges, a commenté le prodige de Colombie-Britannique. C’était fou. J’ai réussi à aller de plus en plus vite tout au long de la semaine. Et ce dimanche, j’ai réalisé un run quasi-parfait. En fait, je me souviens juste d’une minuscule erreur...»