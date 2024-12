Les 4 meilleurs moments du Red Bull Home Ground 2024

Dans ce match décisif, Xeus, 20 ans, a dominé le tableau d'affichage, faisant souvent preuve d'un positionnement impeccable et d'un fragging redoutable. Son contrôle de la carte a impressionné, mais c'est sa létalité qui a fait de lui le MVP de ce match. Alors que G2 se rapprochait, il a exécuté un ace qui a stupéfié le public au 23e round, éliminant Nathan 'leaf' Orf, Jonah 'JonahP' Pulice et Trent 'trent' Cairns d'un seul coup pour remporter le rond.

L'apothéose s'est produite sur la dernière carte, Haven, où T1 a mis fin à la domination incontestée de G2 sur cette map. Au fil des manches, l’équipe Red Bull a su prendre le meilleur sur son adversaire. Stax a réalisé quelques coups d'éclat dans des rounds cruciaux, notamment dans l'avant-dernier, où il a réalisé un triple kill pour donner à T1 une avance irrattrapable. Il ne restait plus qu'à combiner les forces de Yu 'BuZz' Byung-chul, Sylvan, Ham 'Izu' Woo-Joo et Stax pour anéantir le dernier rempart et remporter le trophée.

