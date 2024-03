On lance Red Bull Infinite Lines à La Rosière cette année

Arthur Cotteverte: La Rosière, c’est une station située en Haute Tarentaise (en Savoie, ndlr), à 1850 mètres d’altitude. En moyenne pour les pistes, on est entre 1850 et 2800 mètres d’altitude. C’est un domaine skiable qui a la particularité d’être franco-italien partagé avec La Tuile. On a 154 kilomètres de pistes. Cela nous permet d’avoir une très grande variété de pistes et de typologie de neige. Notre versant est plein sud, en balcon à 180 degrés sur toute la vallée de la Tarentaise. On a un domaine avec des pistes plutôt accessibles même si on a quelques belles noires et rouges, il y a une majorité de bleues et vertes pour les débutants (La Rosière compte 8 pistes vertes, 25 pistes bleues, 35 pistes rouges et 14 pistes noires, ndlr) et tout un secteur hors pistes très beau. On a une très belle luminosité, une neige assez douce. Et côté italien, on bascule sur un versant qui lui est plein nord, avec une neige plus froide et des pistes un peu plus raides. Ce que je dis souvent pour résumer La Rosière, c’est qu’il y a de tout pour tout le monde : si tu as envie de faire du ski tranquille et de te laisser porter, tu vas trouver. Si tu veux de la piste raide et technique ou du freeride, tu vas trouver aussi.

Pour la petite histoire, dans les années 60, il y a eu les plans neige, l’État a injecté des millions de francs à l’époque pour construire les stations de Tignes, de Val Thorens, des Arcs ou de La Plagne. À La Rosière, on avait aussi candidaté, mais l'État ne l’a pas retenue et n’a rien donné. Les bergers qui étaient à l’époque les habitants des villages de La Rosière se sont dit : « tant pis, on va faire à notre rythme. » Et la station s’est développée très lentement, mais d’une façon assez maîtrisée. Il n’y a pas eu de gros promoteurs immobiliers qui sont arrivés et qui ont construit d’immenses barres d’immeubles au milieu de la station. On n’a que des chalets de trois à quatre étages maximum, en pierre, en bois. On a vraiment un esprit typique montagne qui a été bien préservé. Et la station n’est pas très grande, à pied, il faut 15 minutes pour aller d’un bout à l’autre.