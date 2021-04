Retour sur le Red Bull Infinite Lines à Avoriaz

Pour le spot, les organisateurs ont opté pour une face mêlant obstacles naturels et modules de neige additionnels shapés pour l’occasion (avec des tables, des hips, des step up ou step down). Quant aux riders, ils avaient le choix pour prendre leur propre ligne sur ce terrain de jeu infini. Les performances des concurrents étaient départagées par six juges (trois pour le

Ski hommes

Chez les hommes, Jules Bonnaire (Les Arcs) en tête, suivi d’ Hugo Laugier (Les 2 Alpes) et de Léo Taillefer (Val d’Isère) forment le podium. Le bagage technique freestyle acquis au début de leur carrière, cumulé à leur expertise en backcountry et en freeride leur ont offert la polyvalence nécessaire pour venir à bout de cette face aussi coriace que ludique. À noter que Jules Bonnaire s’est imposé grâce à un excellent touché de neige et une incroyable créativité qu’il a notamment exprimée à travers des figures que lui seul a réalisées, à l’image d’un magistral 360 sur le camel gap.

Chez les hommes, Jules Bonnaire (Les Arcs) en tête, suivi d’ Hugo Laugier (Les 2 Alpes) et de Léo Taillefer (Val d’Isère) forment le podium. Le bagage technique freestyle acquis au début de leur carrière, cumulé à leur expertise en backcountry et en freeride leur ont offert la polyvalence nécessaire pour venir à bout de cette face aussi coriace que ludique. À noter que Jules Bonnaire s’est imposé grâce à un excellent touché de neige et une incroyable créativité qu’il a notamment exprimée à travers des figures que lui seul a réalisées, à l’image d’un magistral 360 sur le camel gap.

Ski femmes