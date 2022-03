Tout ce que vous devez savoir sur Red Bull Infinite Lines

met les lignes folles et la créativité à l’honneur. L’idée ? Demander à 8 femmes et 8 hommes par discipline (ski et snowboard) d’imaginer leurs propres parcours sur une face criblée de modules de La Combe du Fornet, en Haute-Savoie, de les bâtir avec l’aide de shapers professionnels… et de les rider en envoyant des déluges de tricks. Avec autant de panache, on l'espère,

Revivez les temps forts de la première édition de Red Bull Infinite Lines qui a réuni à Avoriaz certains des meilleurs skieurs et snowboardeurs dans une compétition mixant freeride et freestyle.

Victor Daviet, Lucas Cornillat, Seb Konijnenberg, Chloé Silliere et Lucie Silvestre en snowboard ; Ben Buratti, Jules Bonnaire, Coline Ballet-Baz, Manon Loschi, Lou Barin et Astrid Cheylus en ski : Infinite Lines, c’est d’abord une belle brochette de riders français lâchés sur les pentes.

Victor Daviet, Lucas Cornillat, Seb Konijnenberg, Chloé Silliere et Lucie Silvestre en snowboard ; Ben Buratti, Jules Bonnaire, Coline Ballet-Baz, Manon Loschi, Lou Barin et Astrid Cheylus en ski : Infinite Lines, c’est d’abord une belle brochette de riders français lâchés sur les pentes.

Victor Daviet, Lucas Cornillat, Seb Konijnenberg, Chloé Silliere et Lucie Silvestre en snowboard ; Ben Buratti, Jules Bonnaire, Coline Ballet-Baz, Manon Loschi, Lou Barin et Astrid Cheylus en ski : Infinite Lines, c’est d’abord une belle brochette de riders français lâchés sur les pentes.

Qu’ils/elles soient des expert(e)s du slopestyle, du half pipe ou du big air, ces frenchies devront redoubler d’audace et de maîtrise pour faire plier leurs concurrents internationaux dans des oppositions de style déjà mémorables à plus de 2000 mètres d'altitude.

Qu’ils/elles soient des expert(e)s du slopestyle, du half pipe ou du big air, ces frenchies devront redoubler d’audace et de maîtrise pour faire plier leurs concurrents internationaux dans des oppositions de style déjà mémorables à plus de 2000 mètres d'altitude.

Qu’ils/elles soient des expert(e)s du slopestyle, du half pipe ou du big air, ces frenchies devront redoubler d’audace et de maîtrise pour faire plier leurs concurrents internationaux dans des oppositions de style déjà mémorables à plus de 2000 mètres d'altitude.

En ski ou en snow, les participants de la première édition du Red Bull Infinite Lines à Avoriaz ont lâché leurs plus beaux tricks. Retour en vidéo sur les plus beaux tricks du Red Bull Infinite Lines!