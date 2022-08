Tout ce que vous devez savoir sur Red Bull Joyride et Crankworx Whistler

Ce qui s'est passé à Crankworx Innsbruck plus tôt cette année

. Le spot n’a plus accueilli de compétition depuis 2019. Cette édition marque donc le grand retour des spectateurs, des athlètes et de la folie du Crankworx en général.

Samedi 13 août : CLIF Speed and Style -

Whistler est sans doute l'endroit où le slopestyle est né et a pris racine. L'événement qui se déroule sur le légendaire Bone Yard du Whistler Bike Park est celui que tous les slopestylers veulent accrocher à leur palmarès. Quant aux fans, ils veulent tous se sentir électrisés par l'atmosphère de l'événement le plus suivi du VTT.

Whistler est sans doute l'endroit où le slopestyle est né et a pris racine. L'événement qui se déroule sur le légendaire Bone Yard du Whistler Bike Park est celui que tous les slopestylers veulent accrocher à leur palmarès. Quant aux fans, ils veulent tous se sentir électrisés par l'atmosphère de l'événement le plus suivi du VTT.

Whistler est sans doute l'endroit où le slopestyle est né et a pris racine. L'événement qui se déroule sur le légendaire Bone Yard du Whistler Bike Park est celui que tous les slopestylers veulent accrocher à leur palmarès. Quant aux fans, ils veulent tous se sentir électrisés par l'atmosphère de l'événement le plus suivi du VTT.