Red Bull Junior Brothers : à la recherche des futures stars du cyclisme

L'équipe BORA - hansgrohe et Red Bull ont désormais un objectif commun : trouver les futures stars du cyclisme sur route.

. Un projet inédit qui se concentrera plus spécifiquement sur la découverte de deux athlètes U19 amenés à rejoindre ensuite Auto Eder, le team de développement de BORA - hansgrohe. Tout en ayant la chance de devenir également des athlètes Red Bull.

Les segments Strava et Zwift de Red Bull Junior …

Pour avoir la chance de faire partie du futur duo des Red Bull Junior Brothers (le nom du programme est d'ailleurs un clin d'oeil à "Band of Brothers", la devise de BORA - hansgrohe), les participants sont invités à se rendre sur

Ils pourront ensuite enregistrer leurs sorties sur certains itinéraires Strava ou cinq segments Zwift pré-sélectionnés du 1er février au 31 mai 2023. Et pour en savoir plus sur les segments

À noter : pour être sélectionnés, les participants de Red Bull Junior Brothers doivent avoir moins de 19 ans et être nés entre 2006 et 2007.

La "Band of Brothers" de BORA - hansgrohe et Auto Eder