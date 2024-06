Voici les gagnants du Red Bull Junior Brothers

Après leur inscription sur notre site et une première sélection, les 15 meilleurs cyclistes ont été invités en juillet pour un test de performance. Au bout de deux mois d'entraînement et de compétition, ce sont l’Irlandais Patrick Casey et l’Autrichien Anatol Friedl qui ont été choisis.

