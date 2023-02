Qui sont les pilotes de la Red Bull Junior Team ?

Né à Shangaï, Enzo est, à l’instar de son compatriote Isack, un petit prodige. Après avoir fait ses gammes en

(et avoir remporté des courses en WSK), il intègre la Red Bull Junior Team pour la saison 2023 et conduira sous les couleurs de Campos Racing (F4) en Espagne. Et vous, vous faisiez quoi à 14 ans ?