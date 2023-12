Andrea Principi remporte le Red Bull King of The Air !

Red Bull King of the Air 2023 Red Bull King of the Air fête son onzième anniversaire cette année au Cap, en Afrique du Sud. 18 des meilleurs kiteboarders de la planète s'y affronteront pour le titre mondial.

18 des meilleurs kitesurfeurs du monde se rendent à Kite Beach, en Afrique du Sud, pour le Red Bull King of Air 2023.

. Pour faire court : on risque d’entendre parler du jeune rider pendant un bon bout du temps.

L’année précédente, Lorenzo Casati avait pris le meilleur sur son compatriote. Les rôles se sont cette fois inversés. En finale, Principi a placé trois tricks notés à 9 et plus. À 19 ans, l’italien compte désormais 2 titres de champion du monde, une médaille de bronze du King of The Air 2022, une médaille d’or de l’édition 2023. Cette année, il a également remporté le

Un participant en action au Red Bull King of the Air 2023

a fait plus que tenir son rang. Arrivé en Afrique du Sud avec l’objectif de terminer dans le top 5, il a remporté sa première heat contre Principi, plaçant au passage un megaloop KGB, une figure absolument iconique et extrêmement complexe. Il est d’ailleurs le troisième kitesurfeur de l’histoire à en réussir un. En quart de finale, il a éliminé le Hollandais Stijn Mul, avant d’affronter Andrea Principi (oui, encore lui) en demi-finale. En 2022, il avait perdu à la dernière seconde contre le rider lors de son quart de finale. Cette fois, Edgar a tenté de lui rendre la pareille, mais son dernier trick ne lui a pas permis de renverser la balance. Il termine donc à une quatrième place tout en ayant prouvé qu’il faisait partie du gratin du kitesurf.