Andrea Principi et Francesca Maini remportent le Red Bull King of the Air

Red Bull King of the Air Le Red Bull King of the Air est de retour au Cap, en Afrique du Sud. Regardez les meilleurs kitesurfeurs et kitesurfeuses s'affronter dans la plus grande compétition de kite en replay sur Red Bull TV.

Red Bull King of the Air Les meilleurs kitesurfeurs du monde vont s'affronter lors de la compétition de kitesurf big air Red Bull King of the Air à Cape Town en Afrique du Sud.

Alors que les vents atteignaient 40 nœuds et que les houles de 2,5 m à 3,1 m propulsaient les riders à des hauteurs vertigineuses, la compétition s'est transformée en un spectacle de précision et d'audace. Lors de la finale de l'Open Division, Principi a réalisé une série de moves à couper le souffle, dont un Contra Loop Back Tornado Board Off qui a rapporté 7,18 points, un Doobie Loop Board Off stylé pour 6,76 points et un Contra Loop Double Front Roll Rodeo technique pour 6,47 points. Sa maîtrise lui a permis de remporter la couronne, devant son compatriote Lorenzo Casati, tandis que le Sud-Africain Luca Ceruti est devenu le premier rider local à monter sur le podium.

Alors que les vents atteignaient 40 nœuds et que les houles de 2,5 m à 3,1 m propulsaient les riders à des hauteurs vertigineuses, la compétition s'est transformée en un spectacle de précision et d'audace. Lors de la finale de l'Open Division, Principi a réalisé une série de moves à couper le souffle, dont un Contra Loop Back Tornado Board Off qui a rapporté 7,18 points, un Doobie Loop Board Off stylé pour 6,76 points et un Contra Loop Double Front Roll Rodeo technique pour 6,47 points. Sa maîtrise lui a permis de remporter la couronne, devant son compatriote Lorenzo Casati, tandis que le Sud-Africain Luca Ceruti est devenu le premier rider local à monter sur le podium.

Alors que les vents atteignaient 40 nœuds et que les houles de 2,5 m à 3,1 m propulsaient les riders à des hauteurs vertigineuses, la compétition s'est transformée en un spectacle de précision et d'audace. Lors de la finale de l'Open Division, Principi a réalisé une série de moves à couper le souffle, dont un Contra Loop Back Tornado Board Off qui a rapporté 7,18 points, un Doobie Loop Board Off stylé pour 6,76 points et un Contra Loop Double Front Roll Rodeo technique pour 6,47 points. Sa maîtrise lui a permis de remporter la couronne, devant son compatriote Lorenzo Casati, tandis que le Sud-Africain Luca Ceruti est devenu le premier rider local à monter sur le podium.

« C'est peut-être de la chance, mais c'est une sensation incroyable », a déclaré Principi avec émotion après la victoire. « Pour être honnête, je ne suis pas le vrai vainqueur, c'est ma famille et mes sponsors qui le sont. C'est grâce à eux que tout cela est possible et c'est à eux que je dois tout ».

« C'est peut-être de la chance, mais c'est une sensation incroyable », a déclaré Principi avec émotion après la victoire. « Pour être honnête, je ne suis pas le vrai vainqueur, c'est ma famille et mes sponsors qui le sont. C'est grâce à eux que tout cela est possible et c'est à eux que je dois tout ».

« C'est peut-être de la chance, mais c'est une sensation incroyable », a déclaré Principi avec émotion après la victoire. « Pour être honnête, je ne suis pas le vrai vainqueur, c'est ma famille et mes sponsors qui le sont. C'est grâce à eux que tout cela est possible et c'est à eux que je dois tout ».