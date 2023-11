Les 5 jeunes kitesurfeurs à suivre pendant le Red Bull King of the Air 2023

Le Red Bull King of the Air est une référence en matière de kitesurf big air, c’est tout simplement le standard de la discipline. Au fil des ans, la compétition a évolué, depuis deux ans, la nouvelle génération semble avoir pris le pas sur la vieille garde, avec notamment ces 5 riders qui apportent un souffle nouveau à la discipline en banalisant l’exceptionnel.

Edgar Ulrich - France

Edgar Ulrich est prêt à tout donner au Cap © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Le champion de France sera évidemment de retour au Cap pour l’édition 2023. L’année dernière, il était le seul français à participer. Il avait passé sa première série grâce à un megaloop board-off bien senti. À 21 ans, il fait figure de prodige de la discipline.

01 Lorenzo Casati - Italie

Lorenzo Casati s'envole vers la victoire © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

À seulement 17 ans, Lorenzo Casati a peut-être une personnalité discrète, mais il a aussi et surtout une grosse explosivité et un airtime massif. Connu pour ses compétences techniques extraordinaires et ses décollages hyper précis, Casati est tout simplement super complet. Il n'est pas seulement solide en big air, il excelle dans toutes les disciplines du kitesurf. Il aura 18 ans le 25 novembre - le jour même de l'ouverture de la fenêtre de l'événement - et est promis à un bel avenir. Il a d’ailleurs déjà remporté l’édition 2022.

02 Jamie Overbeek - Pays-Bas

Jamie Overbeek a tout donné en 2022 © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Autre rider de 17 ans et autre podium 2022, Jamie Overbeek est surnommé « The Sky-dancer » (le danseur du ciel) en raison de son style gracieux et précis dans les airs. Overbeek est un maître du haut vol et ses capacités de rotation le distinguent de ses concurrents. S'il est connu pour son style et sa précision, il est aussi capable d'ajouter une bonne dose de folie à son répertoire. Une chose est sûre : il faudra à nouveau compter sur le Hollandais volant cette année.

03 Andrea Principi - Italie

Andrea Principi lache une grosse figure © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

À 18 ans, Andrea Principi est une force de la nature. Sa motivation, sa passion et son énergie font de lui un personnage à suivre, sur et hors de l’eau. Principi a un appétit sans faim pour les gros tricks et aime faire le show. Attendez-vous à voir du grand spectacle de la part de celui qui a terminé en 3e position l’année dernière.

04 Jeremy Burlando - Espagne/Italie

Jeremy Burlando se prépare © Jeremy Burlando (ESP)

Jeremy Burlando, à seulement 18 ans, est encore en train de prendre ses marques et de faire ses preuves dans le monde du kitesurf. Possédant la double nationalité espagnole et italienne, il a aussi un style extrêmement technique. Il faudra garder un œil sur ce jeune rider qui n’a peur de rien ni personne.

Comment suivre le Red Bull King of the Air

Alors que le Red Bull King of the Air 2023 approche, il ne faudra pas passer à côté des séries de ces 5 riders. Chacun d’entre eux a son propre style et sa technique. Leur point commun principal ? L’envie de briller en Afrique du Sud. Avec cette nouvelle génération, l’avenir du sport est en tout cas entre de bonnes mains.

Le Red Bull King of The Air aura lieu au Cap, entre le 25 novembre et le 10 décembre, le jour le plus venteux. Pour être prêt à suivre la compétition, voici notre petit guide pour les néophytes avec Nicolas Gambier .

Pour revoir les meilleurs moment de l'édition 2022, c'est ici .