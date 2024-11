Découvrez les femmes qui participent au Red Bull King of the Air 2024

Red Bull King of the Air Le Red Bull King of the Air est de retour au Cap, en Afrique du Sud ! Regardez les meilleurs kitesurfeurs et kitesurfeuses s'affronter dans la plus grande compétition de kite en live sur Red Bull TV !

Red Bull King of the Air Les meilleurs kitesurfeurs du monde vont s'affronter lors de la compétition de kitesurf big air Red Bull King of the Air à Cape Town en Afrique du Sud.

En tant que premier événement mondial de kitesurf big air, le Red Bull King of the Air ne cesse de repousser les limites de ce sport depuis de nombreuses années. L'édition 2024 poursuit cette tradition avec l'introduction d'une division féminine officielle, élargissant encore la portée et l'inclusivité de la compétition. Voici un aperçu des rideuses qui s'envoleront cet été.

Angely Bouillot a participé à la session freestyle féminine du Red Bull King of The Air en 2019 et le parcours pionnier de la rideuse française reflète l'évolution croissante du kitesurf big air féminin. « C'est un moment qui restera dans l'histoire », dit-elle.

Connue pour son move signature : le Late Back Kite Loop, elle incarne une philosophie d'authenticité et de courage. Son conseil aux jeunes riders qui souhaitent repousser leurs limites dans le Big Air ? Portez des shorts de cyclisme pour les atterrissages... et faites étalage de votre talent en vous battant pour vos rêves.

Pour Pippa Van Iersel, participer au Red Bull King of the Air n'était qu'un rêve lointain. Aujourd’hui, ses rêves d'enfant vont devenir réalité. Ses moves audacieux, comme le Back to Late Back (avec une rotation supplémentaire), en disent long sur sa détermination inébranlable. « Si je gagne, ce n'est pas seulement ma victoire, mais celle de toutes les femmes qui pratiquent le kitesurf », dit-elle, montrant à quel point elle est déterminée à inspirer les futures athlètes.

Le chemin de Jasmine Cho vers le Red Bull King of the Air est rempli de sacrifices. L’Américaine est allée jusqu’à interrompre une autre carrière pour se concentrer sur ses rêves de kitesurf. Son Backroll Kiteloop Board-Off est un mouvement emblématique de la discipline. Pour elle, cette compétition n'est pas seulement un triomphe personnel mais un véritable tournant pour la visibilité du kitesurf féminin. « Allez-y pas à pas », conseille-t-elle aux jeunes rideuses, mais ne vous arrêtez pas lorsque des obstacles se présentent à vous.

